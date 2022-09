La cohabitación de Almagro con Maduro agarrando aunque sea fallo y comentarios al margen

Entornointeligente.com /

Una persona más traidora e indeseable que Luis Almagro no existe, el junto a su «padrino» el Pepe Mujica, se trasladaron a Caracas y prácticamente a nivel de ruego, le pidieron a Maduro que apoyara, la candidatura de este, que era su Canciller, en el Uruguay, a la Secretaria General de la OEA; y en efecto, Almagro llega a ser Secretario General de la OEA, la primera vez, gracias a los votos que le arrió, la todavía influyente Venezuela, en el contexto Latino-Americano y Caribeño y apenas llega a ser Secretario General de ese «Ministerio de Colonias» del Imperialismo Anglosajón, en su versión Yanqui; inmediatamente empezó a actuar en contra Venezuela; lo que hace deducir, que aquel ruego en Caracas, era una treta montada por ambos. Aunque Mujica, después supuestamente se peleo con Almagro, pero repito, ya el mal estaba hecho, aunque Mujica la está pagando en parte, ya que el pueblo Uruguayo, por reformistas, por socialdemócratas, les dio la espalda, ante una copia mala del neoliberalismo, es preferible, el original, la derecha.

Para los tipos de personas como Almagro, tenemos una palabra en Venezuela, en base a la novela del escritor patrio Rómulo Gallegos, en su obra cumbre Doña Barbará. «Mujiquita», el bachiller Mujiquita, un personaje que dada la Venezuela atrasada y analfabeta de principios del siglo XX, era un intelectual y sábelo todo, pero ponía su pluma al servicio de la dictadura y los terratenientes que le hacían comparsa a Juan Vicente Gómez, primer gobierno pro-yanqui que tuvo Venezuela a partir del año 1909. Almagro no solo pone su pluma al servicio del peor de los tiranos de todos los tiempos, el imperialismo yanqui, sino todo su conocimiento y experticia al servicio de ellos, y este «agarrando aunque sea fallo», forma parte de sus alquileres continuados, ahora, a favor de los nuevos inquilinos de la Casa Blanca, Joe Biden y el Partido Demócrata, el del consorcio militaro-industrial.

QUE HABEIS HECHO MADURO PARA QUE LA CANALLA (ALMAGRO), TE APLAUDA Y PIDA UNA COHABITACION CONTIGO.

Este «Mujiquita» de vuelo alto como el zamuro, en un artículo que publico en el diario macrista INFOBAE, Argentina, titulado «Venezuela o la Continuación de la Nada» ( https://www.infobae.com/america/opinion/2022/08/31/venezuela-o-la-continuacion-de-la-nada/ ), la esencia de este artículo del Almagro, lo podemos resumir: Ahora se encuentra, Almagro, preocupado, por lo que pasa en Venezuela y su escrito va dirigido al sector «Talibán» o «ultroso» de la derecha venezolana, que es afín el exilio cubano anti-castrista mayamero, el franquismo español y el uribismo colombiano, pero para llegar a la conclusión que hay que cohabitar con Maduro, da un vueltón, empezando con un mareo filosófico (Sofisma) entre «el todo y la nada», concluyendo que enfrentar a Maduro, es quedarse con la nada, por buscar el todo, que es precisamente el titulo del articulo de marras, «Venezuela o la Continuación de la Nada»; por supuesto, para mantener las apariencias le dice a Maduro «Dictador», «barriga verde» y «tripas azules»; pero concluye que hay que cohabitar con Maduro, lo que hace a todas ofensas como un cumplido.

¿POR QUÉ ALMAGRO MANDA A COHABITAR CON MADURO?

Para saber las causas de este cambio de línea de este personaje que en un momento determinado fue el perro de presa de los yanquis en contra de Venezuela y en específico de Maduro y ahora, de la noche a la mañana, sin ton ni son haya dado ese giro de 180º, a pedir una cohabitación con su otrora archí-enemigo; tenemos que ver las características del personaje y notamos que él no se gobierna solo; él es un empleado de los gringos a quien les debe el cargo y esta puesto allí por ellos; esto quiere decir que sus intenciones, no son las propias sino la de su amo, la casa blanca y el nuevo inquilino, es decir, los demócratas, los representantes directos del consorcio militaro-industrial, el de la guerra de Ucrania y contra Rusia y contra China, al mismo tiempo.

Con respecto a su relación con Venezuela, USA ha experimentado dos cambios radicales que hasta, hace 4 años eran impensables; uno que producto al bloqueo del petróleo ruso, USA y sobre todo la OTAN, Europa, necesitan urgentemente el petróleo venezolano y el chavismo-madurismo, está dispuesto a dárselo, con tal y «paguen»; y lo otro, que la cúpula del chavismo, les era hostil, hoy ha cambiado de parecer y anda en la búsqueda, precisamente de un pacto de cohabitación con los yanquis, cuya expresión son los diálogos de México, que el chavismo-madurismo, como siempre, no le ha explicado muy claro a sus bases y al país, hacia donde conllevan esos diálogos, que no es otra cosa sino la entrega de la revolución bolivariana y la derogación de la constitución y a un nuevo pacto de punto fijo, que en lo económico, por adelantado, ese pacto esta sellado, con el paquetazo miltonfriedano de Maduro, de dolarización, hiperinflación y salario 0.

Por otro lado; los gringos, se han percatado, de la pérdida de liderazgo de la derecha, que prácticamente en Venezuela no cuentan con nadie, si acaso un 10% y aspiran a rescatar (Recolonizar), al país; por eso Almagro, se afana y hasta desespera en convencer a la derecha ultrosa para que firme en México, cuanto antes un pacto de cohabitación con Maduro porque no solo hay cohabitación sino que hay «Cogobierno» y «Contrapesos», que no son sinónimos; que tal algunos Magistrados del TSJ, que ya los tiene y eso arrastra unos cuantos jueces en las instancias y cortes; algunos rectores del CNE, y eso arrastra cargos en las regiones y municipios, que ya los tiene; ambos dos últimos, dado graciosamente por el madurismo, que tal algún órgano del poder ciudadano, como la Contraloría o institutos autónomos del sector financiero y hasta Ministerios, los Co-gobiernos y Contra-pesos de Almagro, y van más allá de una simple cohabitación.

De lograrse el pacto, que va mas allá de la cohabitación, propuesto por Almagro; la derecha tomaría oxigeno y reviviría de la muerte segura y el chavismo-madurismo, aparte del reconocimiento yanqui que siempre lo han buscado, está el perdón o condonación de los delitos cometidos por rebelarse al imperialismo, porque muchos de esos delitos adjudicados, son inventados, son políticos; por eso Almagro a sus afines les dice: «Agarren aunque sea fallo»; No Continúen con la Nada y firmen el pacto de cohabitación, y más allá, con Maduro.

COMENTARIOS AL MARGEN:

1.- LULA SACUDIO A MADURO; NO QUIERE QUE SE META EN SU CAMPAÑA; LO EMPAVA.

En días recientes, Inácio «Lula» Da Silva, Ex Presidente de Brasil y candidato que va encabezando todas las encuestas; dijo, palabras más, palabras menos: Que no estaba de acuerdo con Maduro y que debería retirarse y darle paso a otro-a, para que en Venezuela hubiese alternancia.

Estas palabras dicha por Lula, es una advertencia, dirigidas a Maduro diciéndole, no te metas en mi campaña, me rayas, no te quiero por aquí, porque no me conviene, me restas.

Es lamentable la gran cantidad de venezolanxs que producto del paquetazo neoliberal de Maduro, y meto aquí al paquetazo y obvio la guerra económica gringa o el bloqueo, porque este ha debido aprovecharse para profundizar la revolución socialista, aumentando la frontera agrícola y la producción industrial nacional, regresando al sistema de desarrollo económico endógeno, de rango constitucional; y por el contrario, todas las medidas que se han tomado han sido para coadyuvar el daño que ocasiona las mal llamadas sanciones, como la dolarización de facto; y por eso esa cantidad de venezolanxs y sobre todo Guayanesxs, casi no hay familia del Estado Bolívar (Pobres que hoy somos la mayoría absoluta, en otra época aquí hubo mucha clase media) que no tenga un familiar en Brasil, y esos venezolanos, es un arma poderosa que tiene Bolsonaro, en contra de Lula, por eso Lula, se desmarca de Maduro y prácticamente le dice «Dictador» que se quiere perpetuar en el poder y debería darle paso a otro-a.

Algo parecido, lo había hecho Pedro Castillo en Perú, Boric, en Chile y precisamente quien no lo hizo, fue el de Ecuador y perdió las elecciones, que prácticamente las tenía en el bolsillo; no es casual ni fortuito que el primer grupo con quien se reúne el banquero que tiene capitales en los paraísos fiscales; Guillermo Lasso, fue con refugiados venezolanos, en horas de la madrugada cuando aun celebraba el triunfo inmerecido, producto de la manipulación mediática.

Cuando lxs venezolanxs vamos a dar el debate, en las calles y plazas públicas, sobre la forma incorrecta y contraproducente con que se ha combatido la guerra económica y bloqueo gringo y el paquetazo neoliberal de Maduro, causantes de una emigración que está cercana a los 7 millones; eso no solo debería ser problema del gobierno sino de todos lxs venezolanxs.

AUMENTO DEL PASAJE A BSD 3 MAS RENUNICA EN LOS TRABAJOS Y MAS EMIGRACION POR HAMBRE.

Tanto en Ciudad Bolívar como en Ciudad Guayana, del Estado Bolívar, los transportista, creo que sin autorización nacional, hasta el jueves no la había y ya la cobraban; aumentaron el pasaje a BSD 3, el último aumento del transporte, quienes hacen lo que les da la gana y el gobierno de Maduro no hace nada, muchos menos gobernadores y alcaldes, ocasiono renuncias masivas en los trabajos, ya que era un salario 0, no alcanzaba ni para trasladarse al trabajo en ida y vuelta y aumento la emigración.

Estamos ante un gobierno indolente con el pueblo y pendiente más de la política y de la campaña electoral, para perpetuarse en el poder, como dice Lula; me acuerdo que en agosto del 2018, cuando anuncio el paquetazo, ofreció un aumento de sueldo que lo anuncio verbalmente pero no lo hizo efectivo en gaceta oficial, luego cuando eliminan la ley de precios justos, por la ANC, dijo que el gobierno iba a controlar los precios con los empresarios, salieron las dos primeras listas y después no volvieron a salir; Venezuela es el país en materia de fijación de precios más neoliberal del mundo, existe liberación de precios en absoluto por parte de los comerciantes y empresarios; después a instancia de la OIT, este mismo año en el primer trimestre acordó una comisión tripartita de trabajadores, empresarios y gobierno y todavía estamos esperando la actuación de esta tripartita, que sería mejor que nada, tal y como está ahora; igualmente en un Comando Nacional de Economía, anuncio una ley de control de precios, de la cual no dio detalles, conjuntamente con una ley tributaria, para mermar la capacidad tributaria de gobernaciones y alcaldías y reducirles los impuestos a los empresarios, ya introdujo la de reducción de impuestos a los ricos empresarios, ante la Asamblea Nacional, que es un formato de los del Fondo Monetario Internacional-FMI; pero la de control de precios brilla por sus ausencia.

En materia de impuesto, al igual que en precios, Venezuela es el país más neoliberal del mundo; el impuesto que más aporta al fisco, casi al 50%, es el IVA que lo pagan los pobres, que podemos decir, que somos contribuyente y mantenemos a este país, a la burocracia.

En materia de transporte, a lo que nos estamos refiriendo, en este sub-titulo; en varios miércoles productivos Maduro, conjuntamente con el Ministro del Transporte había dicho que iban a digitalizar el cobro del pasaje por medio de un ticket, tipo Metro, en donde vendría el medio pasaje estudiantil y para las personas de la tercera edad, discapacitados y personas vulnerables.

Bueno resulta que el pasaje en el Estado Bolívar, lo han aumentado a BSD 3, sin discriminar el medio pasaje estudiantil, para la tercera edad, las personas discapacitadas y vulnerable. Una persona que tenga que trabajar y tenga un hijo (Uno solo), estudiando serian BSD 6 por día que a razón de BSD 30 por semana y al mes, harían BSD 120, y el sueldo mínimo y la pensión están a BSD 130, o sea que le quedan BSD 10 para comer y satisfacer otras necesidades básicas. Esto es un crimen, un gobierno no puede ser tan indolente y tan criminal con su pueblo, esto no tiene perdón de Dios.

Esto trae más masivas renuncias en los trabajos y emigración hacia el extranjero.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com