La Cámara Opina â» CSS: no hay más tiempo, urge actuar

El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Caja de Seguro Social (CSS) se hizo público con varias conclusiones críticas , entre ellas el hecho de que las altas tasas de desempleo y el aumento de la informalidad han empeorado aún más la situación del sistema de jubilaciones y pensiones de la entidad.

Ante esta realidad ya anunciada, la opción de no hacer y dejar pasar el tiempo supondría un profundo acto de irresponsabilidad por parte de la actual Administración Gubernamental.

Somos conscientes que lograr acuerdos en la ruta a seguir no es fácil y que probable mente no lo resolveremos antes de que acabe el periodo del Presidente Laurentino Cortizo , sin embargo, ello no puede ser excusa para quedarnos de brazos cruzados, porque el tiempo ya no alcanza. Si no empezamos a actuar, los jubilados llegarán al cajero automático y se encontrarán con la sorpresa de no haber recibido su correspondiente mensualidad.

Negarnos a hablar de medidas paramétricas es postergar parte de una conversación que tarde o temprano tendremos que abordar ante la expectativa de vida de las personas a nivel mundial, donde Panamá figura como un país con un importante crecimiento del envejecimiento poblacional .

Sin embargo, entendiendo que se trata del reto más grande que enfrentamos como sociedad a corto plazo, debemos hacer docencia para que la población entienda claramente la realidad que afrontamos como país, al igual que despojarnos de cualesquiera intereses y presentar propuestas con mente abierta.

Para empezar, el informe de la OIT señala que se deben buscar fuentes alternas de ingresos, por lo que debemos apostar a la reactivación del empleo y la formalización de esas personas que salen a diario a trabajar buscando el sustento de sus familias, pero que no ni a la CSS ni al Estado a través de tributos porque probablemente no les es viable o no le encuentran valor. En ninguno de estos dos frentes vemos acciones profundas y sostenibles.

Solo la acción contundente, entre ellas medidas concretas para mejorar dramáticamente los servicios de salud, permitirá reconstruir la confianza de los cotizantes y los informale s; así como del sector empleador en realizar nuevas inversiones que permitan a la creación de nuevas plazas de trabajo. Nada de esto es posible si la solución es la inacción o como decimos los panameños, el Gobierno Nacional decide «patear la pelota».

Entonces, habiéndose hecho entrega del informe preguntamos, ¿ cuáles son los próximos pasos ? El Sector Privado ha presentado ya propuestas , y está dispuesto a revisarlas con el firme propósito de encontrar una solución en beneficio de todos los panameños. No hacerlo condenará al país y a todos al fracaso.

Marcela Galindo De Obarrio

Presidente Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)

