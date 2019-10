La ciudad de Buenos Aires creará la primera agencia de aprendizaje para “toda la vida”

Entornointeligente.com /

Estará en el nuevo ministerio de Educación en la Villa 31. Buscarán conectar la oferta académica con las demandas productivas a través de un sistema de créditos La agencia funcionará en el nuevo ministerio de Educación La ciudad de Buenos Aires avanza en un proyecto para generar lo que llaman una agencia de aprendizaje para “toda la vida” . A partir del año que viene funcionará en el nuevo ministerio de educación porteño, en la Villa 31. Según supo Infobae , hay una doble intención detrás de la creación de la agencia. Por un lado, articular la demanda que se necesitan para el desarrollo de la ciudad con la oferta académica . Por otro, acompañar la transición entre los potenciales cambios de empleo. En ese punto los funcionarios toman distintas investigaciones que marcan que los jóvenes de hoy tendrán, en promedio, 18 empleos a lo largo de su vida . Muchos de ellos, creen, se enfocarán en lo que hoy necesita la ciudad para crecer: tecnólogos, expertos en turismo, creativos. La agencia agrupará tanto oferta pública como privada no universitaria. Tanto cursos de formación profesional, como educación terciaria y la educación no formal. El punto distintivo es que funcionará como un banco de créditos . Es decir, a medida que un estudiante logre certificaciones irá sumando créditos en su perfil profesional. La idea es que las empresas publiquen sus ofertas de empleo, con sus respectivos requerimientos, y “matcheen” con los estudiantes. Soledad Acuña, ministra de Educación e Innovación de la ciudad, explicó: “La propuesta surge porque creemos que el rol del Estado es acompañar a las personas entre trabajo y trabajo, dándoles herramientas. Hoy a las industrias del conocimiento ya no les es tan relevante un título de grado o posgrado, sino que los empleados tengan distintas habilidades : creatividad, trabajo en equipo, empatía. Vamos a buscar que se ayude a potenciar en ese sentido”. La funcionaria remarcó que se trata de una propuesta inédita en el país. Medidas similares, pero a escala nacional, se tomaron en países de la región como México y Brasil. Fuera del continente, agregó a Corea del Sur. “La oferta de terciarios que hoy tenemos en la ciudad no está asociada a una mirada estratégica. Tenemos más de 300 títulos terciarios, de los cuales el 60 por ciento está ligado a sociales y humanidades, cuando la ciudad se caracteriza por el servicio . Proponen una salida laboral que no es cierta”, sostuvo Acuña. El primer paso a desandar es hacer un relevamiento de la oferta, para vincularla a “las demandas reales”. En ese punto se apoyarán en el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de la Ciudad al 2035, un estudio que el ministerio de Economía y Finanzas porteño encargó a Harvard y a la Universidad Di Tella, para definir los sectores productivos clave y sus capacidades necesarias. El nuevo ministerio de Educación se inaugurará en alrededor de un mes. La agencia, que ya está incluida en el presupuesto, debutará el año que viene, en la próxima gestión. La propuesta va de la mano con una tendencia que los especialistas llaman “life long learning” , lo que en español se suele llamar “aprendizaje para toda la vida”. En concreto, implica que, ante un escenario de cambio vertiginoso y de sofisticación, ya no basta con los estudios de base. Se requiere actualización permanente. Seguí leyendo: De mucho a casi nada: cuánto tiempo dedicamos por día a aprender en cada edad

