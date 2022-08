La Cina invia truppe in Russia per manovre congiunte

Entornointeligente.com /

ROMA. – Cina e Russia intensificano la loro collaborazione, anche militare. Pechino ha annunciato l’invio di truppe nell’est russo, vicino al confine cinese, per esercitazioni congiunte a fine mese, le prime di questo tipo dal 2018.

«Nessun legame con l’attuale situazione internazionale e regionale», ha voluto precisare il ministero della Difesa ciñese spiegando che le operazioni, cui parteciperanno anche India, Bielorussia e Tagikistan, hanno «l’obiettivo di approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei Paesi partecipanti, migliorare il livello di collaborazione strategica e rafforzare la capacità di risposta a varie minacce alla sicurezza».

Ma la Cina, che si è finora dimostrata tiepida sull’invasione russa in Ucraina, riconosce a Vladimir Putin la solidarietà dimostrata su Taiwan. Il leader del Cremlino aveva infatti definito la visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi sull’isola «una provocazione ben pianificata». E Pechino non intende farsi sfuggire quella sponda di «sostegno reciproco coerente e fermo su questioni che riguardano i reciproci interessi fondamentali».

</div

Come annunciato da Mosca a luglio, le esercitazioni militari denominate «Vostok» (Est) dovrebbero tenersi dal 30 agosto al 5 settembre, a dispetto dell’onerosa guerra in corso sul fronte occidentale, dove gli ucraini hanno intensificato nelle ultime settimane la controffensiva, in particolare nelle regioni occupate del sud e sulle sponde del Mar Nero. Secondo il rapporto quotidiano dell’intelligence britannica, dopo le recenti esplosioni nelle basi aeree russe in Crimea – che finora Mosca riteneva una retrovia sicura per le proprie operazioni in Ucraina -, «i comandi russi sono sempre più preoccupati dal deterioramento della sicurezza» nella penisola annessa unilateralmente nel 2014. L’obiettivo di Kiev è proprio quello di «creare il caos» e destabilizzare i russi nelle zone occupate, ha spiegato il braccio destro di Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, in un’intervista al Guardian. «La nostra strategia è distruggere la logistica, le linee di rifornimento, i depositi di munizioni e altre infrastrutture militari. È creare un caos all’interno delle loro stesse forze», ha detto Podolyak, annunciando per i «prossimi due o tre mesi» altri attacchi come quello di ieri nella base di Dzhankoi, nel nord della Crimea, e quello della settimana scorsa a Saky, che ha colto di sorpresa i bagnanti russi sulle spiagge della penisola, d’improvviso catapultati in uno scenario di guerra che pensavano lontana.

«La fila di questi giorni per lasciare la Crimea verso la Russia dall’altra parte del ponte dimostra che la maggioranza dei cittadini dello Stato terrorista già capisce o almeno sente che la Crimea non è un posto per loro», ha infatti dichiarato il presidente ucraino in un videomessaggio che, in vista dei nuovi annunciati attacchi, ha avvertito gli ucraini in Crimea e nelle altre zone occupate di tenersi lontani dalle «basi militari dell’esercito russo, dai loro depositi di munizioni e attrezzature e dai loro quartieri generali».

Anche oggi l’esercito di Kiev ha sostenuto di aver distrutto una base russa a a Nova Kakhovka, nella regione occupata di Kherson, e di aver ucciso «almeno 12 invasori russi», mentre le forze di Putin continuano a bombardare Sumy, Kharkiv, Mykholaiv e la regione di Odessa alla vigilia della visita del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Il capo del Palazzo di Vetro è già arrivato a Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina, dove domani parteciperà al vertice a tre con Zelensky e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quest’ultimo alla prima visita nel Paese dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio.

Guterres si recherà subito dopo a Odessa, quindi in Turchia all’Istanbul Joint Coordination Center, istituito per monitorare l’accordo di luglio tra Onu, Mosca e Kiev sull’esportazione sicura dei cereali ucraini attraverso il mar Nero. Sono 21 finora le navi partite dai porti ucraini, con un carico di oltre 560 tonnellate di prodotti agricoli alimentari. Le ultime quattro stamattina, salpate da Odessa e Chornomorsk, con a bordo farina, olio di semi di girasole e mais.

Continua infine a destare preoccupazione la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Oggi è stato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a chiedere un’ispezione «urgente» dell’impianto da parte dell’Aiea. «L’occupazione della centrale» da parte dei russi «è una minaccia seria e aumenta le probabilità di un incidente nucleare», ha spiegato.

(di Laurence Figà-Talamanca/ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com