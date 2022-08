La ciencia, ruta para empoderar a las mujeres

Entornointeligente.com /

La ingeniera Lorena Valencia, abanderada y ejemplo del empoderamiento femenino desde la ciencia , desde muy niña empezó a recorrer los caminos de la investigación. De hecho, más que jugar con muñecas en su infancia prefirió desbaratar carros a control remoto. Con el apoyo de sus padres acrecentó su curiosidad por la investigación y cuando fue a la Universidad a estudiar Electrónica, conoció de cerca la Fuerza Aérea y se hizo piloto.

» Terminé trabajando con tres compañeros en el primer simulador de vuelo en Colombia para la Fuerza Aérea Colombiana. Empezamos a ver un poco cómo el ser humano se comportaba con las diferentes fuerzas de gravedad. Desde esa época estoy desarrollando productos tecnológicos, estamos haciendo varios estudios «, afirma la ingeniera.

En su larga lista de trabajos está la creación de manos biónicas y cubiertas para prótesis incluyendo sus patentes.

«Como siempre me interesé por el funcionamiento del ser humano mi primera especialización fue la electromedicina de gestión técnica hospitalaria y me interesaban temas como la saturación de oxígeno y el comportamiento del ser humano en la tecnología. Sin darme cuenta que iba a terminar estudiando Human-Center Desing que es diseño centrado en el humano para desarrollar productos tecnológicos, que trabajen para los humanos y no como anteriormente se hacían que los desarrollos tecnológicos se hacían y el hombre se debía acomodar», indica.

Es ingeniera electrónica especialista en electromedicina y gestión tecnológica hospitalaria de la Universidad Autónoma de Occidente y en Diseño Humano de la universidad de Stanford, magister en ingeniería de desarrollo de productos centrados en la experiencia del usuario y en «dar vida a las ideas a través de la ideación y la creación de prototipos» en From Ideas To Action, entre otros múltiples estudios.

» Empecé a crear empresas basadas en el comercio electrónico, pero no existía la cultura para vender ropa de diseñador en línea, fue maravilloso, pero fracasé porque me adelanté diez años a los desarrollos de Colombia. Terminé vendiendo la plataforma en el exterior «, dice al recordar iniciativas que no prosperaron.

Lorena Valencia también lidera la fabricación del habitáculo del primer vehículo eléctrico hecho en Colombia para uso comercial, y dirige múltiples equipos de investigación en coordinación con la Fundación Universidad del Valle.

En toda su carrera, sus calidades académicas y profesionales le han permitido superar barreras en un campo que es completamente masculino. Según ella, hay que esforzarse y trabajar tres o cuatro veces más para sobresalir.

Ahora, con una hija de 17 años, y como CEO de Octopus Force, el primer Centro de Desarrollo Tecnológico certificado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Valle del Cauca, creó el Did, en proceso de patentes nacionales e internacionales. Con una inversión de $400 millones, la científica lideró en plena pandemia un equipo de investigadores que logró crear el robot, muy oportuno para la nueva sociedad tras luego de la crisis sanitaria y frente a los nuevos desafíos del planeta en materia de salud.

Lograron diseñar, además, un kit de limpieza que incluye un tapete con un piso de cuarzo en una huella en la cual al pararse allí por cuatro segundos desinfecta el calzado y una máquina secadora de manos para los baños públicos que emite los rayos ultra violeta purificando el aire cargado de agentes contaminantes y con una efectiva limpieza de las manos.

«Apenas se inició el confinamiento, nos encerramos durante seis meses de día y de noche con los científicos del equipo a crear una solución que ayudara a hospitales, médicos, pacientes y a la sociedad en un mundo que va a estar sorprendido por nuevas cepas, virus e infecciones», afirma.

El resultado fue probado primero internamente en agosto del 2.020.

» En todo el tiempo de pandemia entre 110 colaboradores de la organización, sólo una persona tuvo covid y fue leve «, manifiesta cómo funciona.

Lorena Valencia dice que el robot Did (Dispositivo inteligente de desinfección) que elimina hongos, virus y bacterias incluso el coronavirus con todas sus variantes. Básicamente se trata de un inactivador de todo tipo de hongos, virus y bacterias. Dispara con 12 lámparas luz ultravioleta UV-C de última generación desplazándose con autonomía a control remoto. Debe estar lejos de las personas y las mascotas, son 16 pantallas que irradian a 60 metros.

Ya son más de un centenar de estos aparatos que ruedan por hospitales, gobernaciones, universidades como la del Valle, fábricas y empresas colombianas que desde hace 21 meses limpian a su paso el 99 por ciento de los entornos, dejándolos libres de múltiples patógenos en pocos minutos y respondiendo a los nuevos desafíos del planeta en materia de salud.

» Did ha sido tan exitoso que han intentado copiarlo pero nuestro diseño con los máximos estándares mundiales y sofisticadas funciones goza del interés del gobierno de los Estados Unidos «, dijo la especialista.

El Centro de Investigación Tecnológico Octopus Force nació hace ocho años, tiene un amplio prestigio en el mundo de la ciencia nacional e internacional, cuenta ya con cuatro patentes propias registradas de productos tecnológicos y tres marcas registradas internacionalmente. Además, tiene más de 250 documentos científicos, 130 iniciativas y ocupa el puesto 55 en el escalafón de las 340 empresas más innovadoras de Colombia en el año 2021. «Uno de mis grandes sueños es empoderar a la mujer como desarrolladora de ciencia, tecnología e innovación y favorecer el renacimiento de la industria en Colombia para el bien mayor y un mundo sostenible», asegura la experta.

