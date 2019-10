La ciencia como catalizador de progreso y bienestar

Entornointeligente.com /

Cuando el elu00e1stico no se puede estirar mu00e1s , las medidas parche basadas en pequeu00f1os aumentos en los impuestos de un sector muy pequeu00f1o y mejoras tambiu00e9n menores de los beneficios ya existentes, ponen un tope claro a las posibles soluciones de las aclamadas demandas sociales. n Tomar decisiones polu00edticas basado en el calor del momento o en las encuestas semanales nos ha llevado por una deriva sin directriz que se ha tornado impresentable. El despertar de la ciudadanu00eda nos ha conducido a discutir posturas, que aunque son de sentido comu00fan, hacen evidente la falta de foco del estado sobre su rol esencial: asegurar el bienestar de la poblaciu00f3n en su conjunto con una mirada a largo plazo. n Chile estu00e1 atrapado en un modelo econu00f3mico que explota recursos naturales a expensas de dau00f1os ambientales irreversibles, acompau00f1ado de privatizaciones excesivas, donde las grandes riquezas se concentran en una decena de familias. u00bfCu00f3mo salir de este cu00edrculo vicioso autocontenido que sofoca al pau00eds? A pesar de que au00fan no estu00e1 presente en el inconsciente colectivo, el desarrollo cientu00edfico y tecnolu00f3gico es una de las posibles estrategias para asegurar en forma eficaz un progreso continuo y dinu00e1mico . Esta receta es la que ha asegurado el bienestar de los pau00edses con economu00edas estables y con alta calidad de vida. n Ademu00e1s de las externalidades positivas evidentes que tiene la inversiu00f3n en ciencia sobre el sistema econu00f3mico (innovaciu00f3n, competitividad, valor agregado, adaptabilidad), incorporar un pensamiento cientu00edfico a la cultura y la educaciu00f3n puede ser transformador . n Transitar hacia una sociedad basada en el conocimiento trae de la mano ciudadanos con pensamiento cru00edtico , donde las decisiones se toman basado en evidencia . Esto ademu00e1s nos permitiru00e1 predecir con mayor exactitud las consecuencias de nuestras polu00edticas pu00fablicas. Fomentar el emprendimiento, la creatividad y el anu00e1lisis objetivo llevaru00e1 a un crecimiento multidimensional que traeru00e1 consigo mu00e1s prosperidad, ademu00e1s de permitir anticiparnos a problemas futuros, evitando el tru00e1nsito constante de crisis en crisis. n La ciencia chilena brilla en el extranjero, representando un u201cproducto nacionalu201d que refleja seriedad y modernidad. Curiosamente, este sello distintivo emana de las riquezas naturales del pau00eds, como la astronomu00eda, la oceanografu00eda, la ecologu00eda, ademu00e1s de la biomedicina, la ingenieru00eda entre otras u00e1reas. En la u00faltima du00e9cada el estado ha invertido en el entrenamiento de mu00faltiples generaciones de ju00f3venes que impulsan nuestra ciencia du00eda a du00eda con una eficiencia y excelencia destacada por organismos internacionales. A pesar de ser uno de los pau00edses con menor inversiu00f3n en ciencia de la OCDE, mantenemos una productividad milagrosamente equivalente al promedio OCDE en varios campos. n Lamentablemente, aun no vemos una ruta clara y un plan de gobierno que utilice las capacidades actuales para pensar el pau00eds que queremos en 5 a 30 au00f1os. Estamos incubando problemas serios que llevaru00e1n a una crisis mayor, como el cambio climu00e1tico, el agotamiento de los recursos naturales, la crisis del agua y el envejecimiento de la poblaciu00f3n con todos los problemas econu00f3micos y sociales que esto conlleva. Queremos ser parte de un nuevo pacto social que incorpore la ciencia y la tecnologu00eda como un eje unificador de la acciu00f3n de mu00faltiples ministerios. n”,”post_title”:”La ciencia como catalizador de progreso y bienestar”,”post_excerpt”:””,

