La chilena que hizo historia con las «Diablas» en el Mundial de Hockey Césped

Las «Diablas» han tenido un año espectacular . En febrero clasificaron a su primer Mundial. Luego hace unas semanas en la cita planetaria marcaron su primer gol en un torneo de estas características, ganaron su primer partido y lograron un 13.er puesto.

Y dentro de esos logros hubo una de las integrantes del plantel que también hizo historia de manera individual. Anotó el primer gol de Chile en un Mundial y marcó además el único en la victoria ante Irlanda en la fase de grupos.

El nombre de Denise Rojas Losada quedará escrito en los almanaques del Hockey Césped chileno.

«Marcó un antes y un después, nos dio más fuerza, nos convenció, nos dio ese punch para seguir adelante, sabíamos que en un corto podíamos anotar, el trabajo del equipo se vio plasmado en ese gol «, dijo la hockista nacional después de marcar el primer gol de Chile en un Mundial de Hockey.

Pero no todo ha sido siempre abrazos y éxitos para las «Diablas» en un deporte que en Chile intenta ser profesional en un ambiente netamente amateur. Muchas de las seleccionadas estudian o trabajan y deben dejar tiempo para entrenar y participar de eventos como este Mundial.

» Vivir del hockey en Chile es imposible , por eso yo me he ido a Europa para poder seguir dedicada porque en Chile uno no puede dedicarse al hockey lamentablemente. Hay que hacer de todo y la verdad es que se puede con mucho esfuerzo y me saco el sombrero por todas las ‘Diablas’, porque compatibilizan todas sus estudios y trabajos y uno también da muchas ventajas a otros equipos y eso pasa la cuenta . Nosotras necesitamos profesionales», decía algunos días en Emol Manuela Urroz, la única nacional jugando fuera.

De esto y mucho más hablará este jueves en Agenda Deportes de EmolTV, desde las 17:00 horas, la histórica Denise Rojas . Puedes dejar tus preguntas o comentarios y te leemos durante el programa. ¿Encontraste algún error? Avísanos

