«La Chechi» está libre, pero con un grillete en el pie

Entornointeligente.com /

La exmodelo fue condenada por delito de tráfico internacional de drogas

Maiseth Castroverde, mejor conocida en la farándula panameña como «La Chechi» fue puesta en libertad el pasado 22 de julio, luego de estar detenida por 8 años en el Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), pero aún porta un grillete en el pie (dispositivo de rastreo en el pie). La exmodelo desconoce los motivos por los cuales se lo colocaron, aseguró que no tiene prohibición de salida del país y que salió por su buena conducta. De acuerdo a la página cocoas_net, Castroverde, de 51 años de edad, explicó que es una medida para controlar, dónde ella se encuentra. ‘Hoy por hoy, después de nueve años, te puedo decir que la vida me enseñó una gran lección muy dura; pero también fui testaruda; me costó mucho entender por qué a veces no es el por qué, sino el para qué’, expresó la ex reina de las fiestas en Panamá. La exmodelo fue condenada por delito de tráfico internacional de drogas y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Los hechos por este caso se registraron el 17 de agosto de 2013, cuando fueron detenidas dos jóvenes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cuyo equipaje se encontró sustancias ilícitas, la cual tenía como destino la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com