La centroizquierda ganaría fuerza y el PC retrocedería: El nuevo escenario político que surge tras el Plebiscito

El contundente resultado de la elección de este domingo deja en un punto de inflexión a diversos actores políticos, pero sobre todo al Ejecutivo y a Apruebo Dignidad, que se la jugaron por un triunfo del Apruebo que no ocurrió y que dejó ahora a otros sectores fortalecidos.

Así lo plantean los académicos y analistas políticos, que con la victoria del Rechazo ven la consolidación de la centroizquierda en la escena política y al interior del gobierno . En el nuevo escenario que emerge tras la elección, expertos apuntan a la ex Concertación, Amarillos por Chile, e incluso a Chile Vamos, como los actores mejor posicionados para los procesos que continuarán estas semanas.

«Aquellos que formaban parte de la ex Concertación y hoy fueron parte de la opción Rechazo, esos son los actores principales en este resultado, de eso no cabe duda. Mirando hacia adelante, el Socialismo Democrático tienen un desafío mayor y la posibilidad de transformarse en un eje articulador entre los partidos de la oposición, Chile Vamos y el oficialismo. Ahí hay un eje muy interesante que puede ser capitalizado por eso», explica el analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval.

La clave de esa lectura es que el triunfo del Rechazo hablaría de una preferencia por posturas más moderadas, contrarias a lo pregonado por la Convención, y más representativas del centro del espectro político.

«Están dadas las condiciones para empezar a plantear y promover una opción de centro o fortalecer un centro político, porque el centro se había desdibujado y delimitado de manera considerable. El debilitamiento de ese sector permitió entre otras cosas que se posicionaran los sectores más extremos y esos sectores son los que hoy se ven desplazados» , suma el académico de Sociología de la U. de Chile, Octavio Avendaño.

Otra lectura también ubica en ese grupo de triunfadores a los representantes de Chile Vamos, lo que se podría leer a partir de la decisión de esos personeros de no acudir a la reunión con el Presidente fijada para este lunes.

«Uno puede decir que en la campaña efectivamente tuvieron mayor protagonismo figuras de centroizquierda, o ex centroizquierda, tipo Ximena Rincón o Javiera Parada, pero esa es gente que no tiene representación. A la hora de las negociaciones, esa gente no está presente, y la que sí tiene poder es la derecha . Ahora, el Presidente llamó a los partidos, y la derecha dijo que no iría. Creo que eso es precisamente una muestra de fuerza, de que la pelota está en su cancha», agrega Isabel Castillo, académica de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile e investigadora del COES.

¿Qué pasa con los extremos?

Quienes quedaron peor posicionados para el nuevo panorama que surge luego del Plebiscito serían entonces los extremos del espectro político: por un lado, los partidos más a la izquierda de Apruebo Dignidad, como el PC; y el Partido Republicano, cuya postura es no continuar con un proceso constituyente. Si eso implicará su «aislamiento» o no está por verse.

«Creo que sí quedan aislados. Algunos partidos del FA deberán hacer una autocrítica respecto de lo que sucedió este domingo, porque mi impresión es que los maximalismos, las posiciones más extremas o radicales fueron dejadas de lado en este proceso y de manera aplastante», dice Duval.

En eso coincide Castillo, quien señala que » se ven más retados los sectores más maximalistas de la izquierda, en términos más institucionales el Partido Comunista, y sobre todo los sectores independientes. Es posible que, si se mantienen en una postura dura de no autocrítica, que se vayan quedando un poco más aislados, porque de hecho no es la postura que defiende el Presidente».

«Todo va a depender de cómo se manejen. Si es que el PC se niega a un movimiento más hacia el centro en el proyecto constitucional, eso será un problema. Si los republicanos se niegan a reformar la Constitución, también. Hay que evitar que los extremos, como el Partido Republicano, se planteen a sí mismos como gran ganadores de esto», asegura Miguel Ángel López, académico de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile.

La nueva configuración del Gobierno

El escenario para el Ejecutivo también será complejo: de partida, el mismo Presidente anunció que se vendría un «cambio» en los equipos del Gobierno. Con la combinación de un fortalecimiento de la centroizquierda y una peor posición para los partidos más radicales de Apruebo Dignidad, académicos señalan que es posible que sea el tiempo de la ex Concertación en el gabinete.

«Lo más probable es que el gobierno tenga que acudir incluso a sectores de la DC. Con el resultado obtenido, con mayor razón necesita de esos sectores para asegurar la proyección y el término del gobierno , porque el gobierno apostó a todo o nada, apostaron a que podían gobernar y llevar a cabo su programa solo si se aprobaba el texto constitucional», asevera Avendaño.

El sociólogo y director del Magíster en Comunicación Política de la UAI, Max Colodro, afirmó en EmolTV que se necesitará un «cambio profundo» y que con el contexto actual ya no podría hacerse cargo del proceso constituyente por lo que lo más lógico es pasarle la pelota al Congreso.

«El gobierno va a tener que hacerse cargo de algo a lo que el país no le toma el peso aún. Estamos entrando en una crisis económica muy profunda y el contraste con la fiesta de sobreliquidez que tuvimos será brutal para la gente. Habíamos escogido al gobierno y a la Convención para una fiesta y esto está siendo un funeral» , dijo Colodro.

«El gobierno no tiene capacidad hoy para hacerse cargo de reiniciar un proceso constituyente y lo que corresponde es que sea el Congreso el que defina las reglas del juego. Lo que el gobierno necesita es un rediseño, arreglar los problemas de gestión, tienen que hacer un cambio profundo», concluyó.

