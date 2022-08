La celeste estuvo presente en un campeonato internacional de ajedrez

Entornointeligente.com /

Uruguay compitió en la 44ª Olimpiada de Ajedrez que tuvo lugar en Chennai, Tamil Nadu, India, entre el 28 de julio y el 10 de agosto. El equipo absoluto terminó en el puesto N° 42 (entre 188 países) y el femenino en el puesto N° 97 (entre 162 países). De regreso en sus hogares, los jugadores dialogaron con El País sobre su experiencia en el continente asiático.

Resultados. Cada partida se jugaba de manera individual, pero luego se sumaban los resultados de los integrantes del equipo y eso daba el puntaje para cada país. En el torneo abierto compitieron George Meier, Alejandro Hoffman, Nahuel Díaz, Facundo Vázquez y Bernardo Roselli, y en el femenino, Andreína Quevedo, Natalia Silva Rosas, Sofía Roepke, Lucía Malan y Pilar Silvera.

El equipo para cada ronda era de cuatro jugadores, pero como Uruguay había llevado cinco, podía ir rotando. Alejandro Hoffman contó que el rival de cada día se conocía la noche anterior y allí se decidía quiénes conformarían el equipo para el día siguiente.

La competencia duró 15 días en total. «El resultado fue mejor de lo que esperábamos porque superamos nuestro ránking en siete puestos», señaló Alejandro. En cuanto al equipo femenino, Andreína expresó que fue «un resultado promedio, nada destacable», pues no pudieron mejorar su ránking que estaba en el puesto 77.

No obstante, ella quedó satisfecha con su rendimiento: «Era la primera vez que jugaba en el tablero 1 para Uruguay, que es un desafío más grande porque jugás contra las campeonas de cada país y pude plantear partidos buenos». En este sentido, afirmó que «a las que le tenía que ganar les ganaba y contra las que eran mejores, la hacía difícil».

Cada ronda duraba horas: la partida más larga de Alejandro fue de cuatro horas y media y la más larga de Andreína fue de más de cinco.

Según la ajedrecista, el campeonato iba a realizarse en Rusia, pero cambió de locación por motivo de la guerra ruso-ucraniana. «El equipo ruso no pudo participar y el chino tampoco, por temas de covid y cuarentenas», dijo. Ambos son equipos «fuertes», por lo que sin ellos los resultados no fueron los de siempre.

Uzbekistán, un país con «con buenos jugadores, pero que no suele estar en el podio», obtuvo el primer puesto en el torneo absoluto , y Ucrania en el femenino.

Equipo femenino uruguayo en las Olimpiadas de Ajedrez junto a su director técnico Eduardo Moccero. La experiencia. El plantel uruguayo se hospedó en el MGM Beach Resort que estaba a unos 45 minutos de la sala de juego en autobús, indicó Alejandro. El campeonato se realizaba en el centro de convenciones del Hotel Four Points by Sheraton. «Era muy lindo y grande, pero, como eran dos salas, cuando estabas en una no podías ver a los que jugaban en la otra, y al no ser de los mejores equipos muchas veces nos perdíamos de ver al campeón del mundo «, comentó.

De todas formas, el equipo llegó a jugar contra el mejor del mundo, el noruego Magnus Carlsen . «Él jugó contra nuestro primer tablero que era George Meier y le ganó, pero estuvo parejo por mucho tiempo», sostuvo Alejandro.

Y agregó: «Pocas veces podés estar en un torneo con el campeón del mundo y menos tenerlo a un metro de distancia. Yo lo tenía al lado y en todas las fotos que le sacaron salgo ahí, de refilón».

Partida del uruguayo George Meier contra el mejor del mundo, el noruego Magnus Carlsen. Andreína tiene una anécdota particular con el equipo femenino de Noruega. Ella estudia noruego, así que cuando se encontró con el plantel de ese país les deseó mucha suerte en ese idioma. Casualmente o no, de todos los países que había al día siguiente les tocó jugar contra ellas y conversó un poco más antes del partido. «Después me dijeron que se cuidaban con lo que hablaban porque sabían que yo entendía lo que decían», relató Andreína.

En cuanto al vínculo entre los miembros de la delegación, Alejandro contó que eran todos «muy unidos», y que incluso el día que tuvieron libre fueron juntos a una excursión. Lo que sí fue un obstáculo, al menos al principio, fue la comida: «era súper picante, hasta en el hotel», dijo Andreína.

Partida del equipo femenino uruguayo contra Seychelles. Planes. La próxima competencia en la que competirá Alejandro será en Montevideo en el mes de septiembre, en un torneo organizado por el Club de Ajedrez Los Trebejos . Luego, jugará en torneos abiertos los días 10 y 25 de octubre en Manaos y Caiobá, respectivamente, ambos lugares de Brasil.

Por su parte, Andreína participará en los juegos de ajedrez de los XII Juegos Suramericanos que se llevarán a cabo en Asunción, Paraguay, entre el 1º y 15 de octubre.

La presencia femenina en el mundo del ajedrez. En Uruguay, el ajedrez no está tan promovido entre las mujeres como lo está entre los hombres. Según Andreína, «pueden haber más niñas que jueguen, pero con el paso del tiempo es difícil que las mujeres se mantengan en el deporte».

Para ella, es necesario que exista «más apoyo» por parte de los clubes y la Federación Uruguaya de Ajedrez «para que se desarrolle más el ajedrez entre las mujeres». Además, al ser un ambiente «rodeado de hombres», entiende que muchos padres y madres no quieren llevar a sus hijas a torneos donde son minoría.

En este contexto, el Club de Ajedrez La Proa organiza campeonatos femeninos para fomentar la participación de las mujeres en el deporte. El próximo será este domingo 21 de agosto a las 10 horas en el aulario de la Facultad de Ingeniería (Pasaje Landoni 631). El costo es de $ 250 y es gratis para las socias de La Proa. Las inscripciones pueden realizarse a través del número de WhatsApp 099 505 110 y estarán abiertas hasta el sábado 20 a las 15 horas.

