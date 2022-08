La Casa del Dragón: explicación del primer capítulo

Entornointeligente.com /

Los fans de Juego de Tronos están aprendiendo mucho más sobre los Targaryen gracias a La Casa del Dragón.

La nueva serie derivada de HBO comenzó el domingo (21 de agosto), dando la bienvenida a los espectadores al mundo de Poniente, aunque ambientado más de 150 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.

Sin embargo, la serie no está dirigida únicamente a los espectadores de la serie original. Ya ha habido varios momentos en los que ha quedado claro que la precuela recompensará a los lectores de Fuego y Sangre de George RR Martin, así como de su serie de libros Canción de Hielo y Fuego.

Aunque el primer episodio contenía muchos guiños al destino final de la Casa Targaryen, también se remontó a una época muy anterior al inicio de la serie, cuando Aegon el Conquistador gobernaba los Siete Reinos.

En una escena clave, solicitada por el propio Martin, el rey Viserys (Paddy Considine) le cuenta a su hija y heredera, la princesa Rhaenyra (Milly Alcock), una visión que impulsó a Aegon a conquistar Poniente. Le dice a Rhaenyra que Aegon predijo «el fin del mundo de los hombres», que comenzará «un terrible invierno, surgiendo del lejano norte».

«Aegon vio la oscuridad absoluta cabalgando sobre esos vientos, y lo que habite en su interior destruirá el mundo de los vivos», dice. «Cuando llegue este gran invierno, Rhaenyra, todo Poniente deberá enfrentarse a él. Y si el mundo de los hombres ha de sobrevivir, entonces un Targaryen debe sentarse en el Trono de Hierro. Un rey o reina, lo suficientemente fuerte para unir el reino contra el frío y la oscuridad.

«Aegon llamó a su sueño ‘Una Canción de Hielo y Fuego’. Este secreto, ha pasado de rey a heredero desde los tiempos de Aegon. Y ahora debes prometer mantenerlo. Y llevarlo».

Lo que hace que esta escena sea especialmente emocionante es que sabemos, gracias a Juego de Tronos, que Daenerys (Emilia Clarke) intentará algún día (sin éxito) reclamar su lugar en el Trono de Hierro. También conocemos la llegada de la Larga Noche y la batalla contra los Caminantes Blancos. Los fans también recordarán que un Targaryen llamado Aegon -más conocido como Jon Snow (Kit Harington)- es fundamental para salvar Poniente.

El discurso de Viserys también proporciona algo de contexto detrás del nombre Canción de Hielo y Fuego, que muchos creían que era simplemente una referencia a la verdadera herencia de Jon.

Hablando de esta escena, el co-showrunner Ryan J. Condal dijo a Polygon: «Martin nos dijo muy temprano en la sala – como lo hace, sólo mencionó casualmente el hecho de que Aegon el Conquistador era un soñador que vio una visión de los Caminantes Blancos llegando a través del muro y barriendo la tierra con frío y oscuridad.

«Así que, con su permiso, por supuesto, infundimos eso en la historia porque era una gran manera de crear resonancia con la serie original».

Los espectadores del episodio también están apreciando el «sutil homenaje» a Daenerys en el primer episodio de la Casa del Dragón, mientras que los fans de Tronos sin duda apreciarán los muchos huevos de pascua salpicados a lo largo del episodio.

Encuentra la crítica completa de The Independent sobre el primer episodio aquí.

House of the Dragon se emite semanalmente los domingos en Estados Unidos, y el estreno en el Reino Unido llegará a las 2 de la madrugada del día siguiente en Sky. El episodio se repetirá los lunes a las 21:00 horas y estará disponible en Sky y NOW después de su emisión inicial.

ENLACE ORIGINAL: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/house-of-the-dragon-aegon-targaryen-dream-b2149883.html

VEA TAMBIÉN: ¿Es La Casa del Dragón mejor que Juego de Tronos? » EntornoInteligente

Entornointeligente.com