«La casa del dragón» rompió el récord de HBO en su estreno

CARACAS.- El primer episodio de «La Casa del dragón», la precuela de «Juego de Tronos» que se estrenó el domingo 21 de agosto consiguió el récord del mejor estreno para una serie de HBO de todos los tiempos al sumar 9,98 millones de espectadores durante su estreno en televisión.

Según la revista Entertainment Weekly, el más reciente reporte de HBO indica que «Juego de Tronos» debutó en 2011 con 4,152 millones de espectadores, por lo que «La casa del dragón» obtuvo más del doble.

Pero el inicio de la historia de la Casa Targaryen no ha logrado destronar al debut de la octava y última temporada de la serie completa, que hizo 17,91 millones de espectadores.

A gift befitting a dragon princess. pic.twitter.com/8kxRMOlXAM

— House of the Dragon (@HouseofDragon) August 22, 2022 HBO aclara que estos casi 10 millones de espectadores acabarán representando entre « un 20% y un 40% de la audiencia total de la serie «, exactamente lo mismo que sucede con otras series, por lo que el éxito de ‘La casa del dragón’ será mucho mayor de lo que nos dicen estos datos.

Y todavía algunos decían que el público se había olvidado de Poniente y que no había interés en esta precuela. Lo raro ahora sería que HBO no anuncie rápidamente su renovación por una temporada 2.

'House of the Dragon' has surpassed the ratings for the first 'Game of Thrones' episode back in 2011, and is officially the biggest series premiere in HBO history. https://t.co/NeTlQyBKh8

— Entertainment Weekly (@EW) August 22, 2022 Big #HouseoftheDragon night in New York City apartments @HBO pic.twitter.com/xINets7U65

— BK (@Bkillinit) August 22, 2022

