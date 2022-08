La casa de Robert Silva amaneció con pintadas: «La educación es del pueblo»

Entornointeligente.com /

La casa de Robert Silva , presidente de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ), amaneció esta mañana con pintadas. De acuerdo a lo que publicó en su cuenta de Twitter, los mensajes decían: «La educación es del pueblo» y «Robo Silva. Cntrl + C, Cntrl + V».

Silva dijo a El País que lo ocurrido «vulnera lo más sagrado que uno tiene, que es la intimidad y la familia. Me estoy recuperando todavía del impacto que esto genera».

Y agregó: «Pusieron que la educación es del pueblo, yo eso lo tengo bien claro. Vengo desde abajo, conozco la educación pública. Pero que quede claro que esto no me va a intimidar, la reforma no se para».

Hoy mi hogar amaneció así.

La agresión y la intolerancia no detendrán el cambio en la educación, proceso en el que estamos y seguiremos! pic.twitter.com/cQnzNx5iJe

— Robert Silva García (@RobertSilva1971) August 20, 2022 El hecho sucede tras una semana de ocupaciones en centros educativos . Según publicó El País en la edición de este sábado, Silva y Pablo da Silveira , ministro de Educación y Cultura, mantuvieron una reunión en el edificio de Presidencia. Allí fue que se llegó a un acuerdo: se debía cumplir con la Constitución y desocupar todos los centros.

Persona mientras vandaliza la casa de Robert Silva. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou , en tanto, le dio su apoyo personal y profesional» y expresó que esta es «una razón más para seguir adelante con las transformaciones (…) Si hará falta educación».

Una razón más para seguir adelante con las transformaciones Robert. Si hará falta educación. Todo el apoyo personal y profesional. https://t.co/Mxc9BlxxND

— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) August 20, 2022 Da Silveira, por otro lado, publicó: «El Uruguay que no queremos».

El Uruguay que no queremos. https://t.co/MqdUcrSitW

— Pablo da Silveira (@pdasilve) August 20, 2022 En tanto, Robert Silva adelantó que realizará la denuncia y presentar las imágenes del video, que le fueron facilitadas por los vecinos. «Por los que se ve ahí son cuatro personas», detalló.

