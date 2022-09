La casa de lujo que cuesta 1,5 millones de dólares y tiene el inodoro al lado de la cama (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Acostumbrado a tener miles de reproducciones en cada video, uno de sus últimos clips hizo saltar la banca superando los 2,2 millones de visualizaciones. Unos guarismos muy por encima de lo que solemos ver en la cuenta. Sin embargo, las causas de estos altos números no son por algo positivo.

La razón por la cual este clip llamó la atención es por la relación del elevado coste de la casa que se muestra con sus estrechas dimensiones. Lo primero que vemos en las imágenes es que se trata de una vivienda de 1,95 millones de dólares canadienses (casi 1,5 millones de euros) situada en Toronto.

Al abrir la puerta del edificio ya nos topamos con unas escaleras que nos hacen subir por un pasillo de lo más angosto. Una estrechez que se mantiene en otros lugares de la casa, como el comedor o la cocina. Algo que le se ganó las burlas de varios usuarios tanto en TikTok como en Twitter.

Pese a que la casa es un dúplex, está dotada con una buena luminosidad y tiene terraza, todo queda opacado por las dimensiones de las habitaciones. Especialmente por la extraña distribución del dormitorio, donde podemos encontrar un… inodoro.

