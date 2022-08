La Casa de los Famosos sorprendió al premiar a Laura Bozzo y Daniella Navarro por ser las más conflictivas y polémicas del show

Entornointeligente.com /

Caracas.- Recientemente el programa de telerrealidad de Telemundo realizó un reencuentro con los 16 participantes de la segunda temporada del show, juntando a todos los competidores en el mismo estudio. Ahora bien, los productores decidieron otorgar algunos premios especiales y sorprendieron con la categoría de la «mejor pelea».

En este caso, hubo muchos momentos polémicos en estos tres meses de convivencia con muchos participantes conflictivos, agregando que se peleaban unos con otros como «perros y gatos», sin embargo, las ganadoras fueron Daniella Navarro y Laura bozzo contra Ivonne Montero.

Seguidamente, ambas muy poco sorprendidas recibieron su galardón y Bozzo bromeó con su frase célebre: «Que pasen las desgraciadas», agregando que son cosas que pasan durante la convivencia al igual que en cualquier hogar.

Finalmente, Daniella agregó: «Pero justamente esa pelea no me enorgullece, así que no puedo decir gracias por esa pelea pero por las demás sí, gracias».

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com