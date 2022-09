La Casa Blanca pone en marcha un nuevo sistema para agilizar las peticiones de asilo

Entornointeligente.com /

La Casa Blanca permitió a oficiales de asilo del Departamento de Seguridad Nacional que decidieran quién puede quedarse en el país y defender su caso y quién era devuelto, realizando una entrevista en un plazo de entre 21 y 45 días tras procesar su aplicación, en vez de los meses o años que tardan las sobrecargadas cortes migratorias (dependiente del Departamento de Justicia).

Entre dos y cinco semanas después de la entrevista, los inmigrantes conocerían la decisión de los oficiales, según la Casa Blanca.

Desde mayo, tan sólo 99 personas han completado este nuevo procedimiento, según informa el diario The New York Times; de ellas, 24 lograron asilo, y el resto fueron rechazados, lo que no significa que fueran deportados, puesto que su caso puede ser apelado ante las cortes migratorias. Expandir este sistema, sin embargo, requerirá de la contratación de cientos de oficiales, según indicaron fuentes del Gobierno al citado diario.

