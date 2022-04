La Casa Blanca adapta su estrategia migratoria ante el eventual fin del Título 42

Entornointeligente.com /

Venezuela, Nicaragua y Cuba son los países de los que procede el mayor número de inmigrantes «no mexicanos» en la actualidad, según las autoridades estadounidenses.

Un día después de que un jurado federal en Luisiana retrasara de manera temporal la suspensión del Título 42 , el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) insistió en la valía de su estrategia para la protección de fronteras y dio a conocer nuevos datos sobre la llegada de inmigrantes irregulares al país.

En un memorando emitido el martes, el DHS describe cómo junto a otras entidades federales y comunitarias «han estado tomando medidas durante meses para prepararse para el levantamiento del Título 42, mientras operan dentro de un sistema que no está diseñado para manejar el volumen actual de migrantes ni el aumento del volumen que esperamos durante los meses venideros».

El Título 42 es una prerrogativa de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), emitida en marzo de 2020 bajo la administración del presidente Donald Trump, a raíz de la pandemia, por medio de la cual las autoridades están autorizadas a expulsar de manera expedita a los inmigrantes que llegan de manera irregular al país.

El lunes un juez federal del estado de Louisiana dejó sin efecto , de manera temporal, la orden de la Casa Blanca de poner fin al Título 42.

También lea El fin del Título 42 genera incertidumbre en la frontera sur El plan expuesto por el DHS consta de seis puntos clave, y busca aumentar los fondos para la protección de la frontera, acelerar el procesamiento de migrantes, apelar mucho más al uso de deportaciones aceleradas, ampliar la capacidad de los grupos de ayuda, enfilar hacia los traficantes de personas y seguir trabajando en la cooperación regional, a fin de frenar los constantes flujos migratorios, principalmente desde Centroamérica.

Los republicanos han culpado al presidente Joe Biden por el estado de seguridad en la frontera sur y han puesto por delante las propias cifras de la Patrulla Fronteriza (CBP) sobre el aumento a niveles récord en dos décadas de la llegada de inmigrantes.

El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, había anunciado el fin del Título 42 para el 23 de mayo, por recomendación de los CDC, a lo que se ha adelantado con su plan estratégico.

0:00 0:01:55 0:00 Descargar 240p | 5,4MB 360p | 8,2MB 480p | 13,7MB 720p | 26,3MB 1080p | 40,4MB «Cuando se levante la orden de salud pública del Título 42, anticipamos que los niveles de migración aumentarán aún más, ya que los traficantes buscarán aprovecharse y beneficiarse de los migrantes vulnerables. Continuaremos descontando a personas sin reclamos legales según el Título 8, de conformidad con nuestras leyes», señala el memorando.

Más fondos El Congreso asignó 1.4000 millones de dólares a DHS para gestionar la migración, sin embargo, estos recursos pudieran agotarse con el aumento constante de los migrantes.

El DHS recuerda en su documento que en los 15 meses de administración demócrata ha tenido que enfrentar «niveles sin precedentes de migración» procedentes de Afganistán y Ucrania.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, adelantó el martes que insistirá en una votación para detener cualquier suspensión de la llamada medida fronteriza de inmigración del Título 42, según reporte de Reuters .

También lea EEUU pide mejorar la gestión de la migración irregular con un plan conjunto en toda la región Uno de los mayores críticos de la política de inmigración del presidente Biden, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo más temprano el martes que las autoridades estatales están tomando «medidas sin precedentes para combatir los niveles históricos de inmigrantes ilegales», algo que, subrayó, no le atañe a ellos sino a la Casa Blanca. «Es hora de que Biden haga su trabajo: asegurar nuestra frontera», señaló en un tuit.

Venezuela, Nicaragua y Cuba, aumento de migrantes Los datos de DHS indican que los migrantes procedentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba siguen llegando en números que superan a los del lustro de 2014-2019, al representar el 37% de los encuentros «no mexicanos» del año fiscal 2022 hasta la fecha, frente al 8% del quinquenio referido.

También señala que la Patrulla Fronteriza ha visto un aumento de los encuentros con migrantes respecto a los años prepandemia, de 1.600 por día a un promedio de más de 7.800 en cada jornada.

