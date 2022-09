Entornointeligente.com /

CARACAS – Gli Stati Uniti considerano la «soluzione pacifica» l’unica via alla crisi politica venezuelana. È per questo che hanno espresso il desiderio di lavorare assieme al presidente della Colombia, Gustavo Petro, «in modo costruttivo e rispettoso» per raggiungere l’obiettivo. Lo ha assicurato all’agenzia stampa spagnola, Efe, un portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca.

– Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme, in modo rispettoso e costruttivo, su questioni di interesse reciproco – ha riferito il portavoce -. Tra queste, sulla ricerca di una soluzione pacifica per il Venezuela.

Il portavoce della Casa Bianca si è intrattenuto sul tema a seguito delle domande dei giornalisti che chiedevano quale sarà l’atteggiamento del governo Biden di fronte al disgelo delle relazioni diplomatiche tra Venezuela e Colombia e le recenti dichiarazioni del presidente Maduro.

La presentazione delle credenziali degli ambasciatore del Venezuela, Feliz Plasencia, a Bogotà, e della Colombia, Armando Benedetti, a Caracas segna una svolta importante nelle relazioni tra i due Paesi; relazioni che erano state interrotte nel 2019 quando il governo colombiano non riconobbe la legittimità del governo Maduro.

Il portavoce della Casa Bianca, comunque, ha tenuto a ribadire che, indipendentemente dalle future decisioni dell’amministrazione Petro, in Colombia, il presidente Joe Biden continuerà a riconoscere Juan Guaidó, leader dell’opposizione, come presidente provvisorio del Venezuela. E ha assicurato il sostegno degli Stati Uniti ai negoziati, interrotti dalla delegazione governativa venezuelana lo scorso ottobre, che si svolgono in Messico.

Una volta conosciuto l’esito delle elezioni in Colombia e la vittoria di Gustavo Petro, il presidente Biden è stato tra a i primi a telefonare per congratularsi.

Redazione Caracas

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com