La carta natal de Natalia Oreiro: cómo influyó el planeta Júpiter en su vida y su exitosa carrera

Desde la astrología el sentido de la vida está asociado al planeta Júpiter: su posición natal y sus tránsitos narran una historia de búsqueda y aprendizaje. También se lo asocia a la suerte, la abundancia, los maestros y los viajes. Su ciclo completo dura 12 años, es decir que cada 12 años vuelve a su posición natal.

En el caso de Natalia Oreiro , que nació en Montevideo 19 de mayo de 1977 a las 7:45 AM , la actriz comenzó su vida con una fuerte influencia del mayor planeta del sistema solar.

Doce años después, justo con el primer retorno de Júpiter, la actriz comienza su carrera en Uruguay , en especial con recordados comerciales de TV.

Natalia Oreiro en una de sus primeras publicidades. En 2001, con el segundo retorno de Júpiter, no solo fue coronada reina del Festival de Viña del Mar sino que también fue el año en que comenzó su relación y que contrajo matrimonio con Ricardo Mollo.

En 2012 cuando estaba por el tercer retorno de Júpiter nació su hijo Merlín Atahualpa.

Dicen que cada vez que Júpiter retorna a la posición natal deja regalos. En la vida de Natalia esto se ve claramente.

Natalia Oreiro con Atahualpa. Cuando me propuse hacer esta astro-biografía no tenía claro qué planeta o suceso iba a resaltar, tenía una carta natal en mano y una biografía por leer.

Lo cierto es que encontré varios hechos asociados a tránsitos importantes, pero no me alcanzaban para crear una narrativa, una historia de esas que me vuelan la cabeza.

Me fui a buscar entrevistas, volví a mirar a Nasha Natasha y fue ahí, en el comienzo del documental cuando Natalia pone en palabras mientras borda un vestido, lo que estaba buscando. «Yo creo en los sueños. También creo en la suerte. También creo en el destino. Pero básicamente creo en las oportunidades. Y cuando una oportunidad aparece, si uno cree que es parte del color del sueño, tiene que tomarla», asegura.

Estas palabras describen la esencia de la actriz y comunicadora y reflejan su código astrológico,

La carta indica un Sol en Tauro ubicado en el último grado de la casa doce, luna en Géminis conjunta a Júpiter y en oposición a Neptuno. Los planetas hacen un trígono y un sextil a Saturno.

El Sol en la carta natal habla del proceso de individuación, de encontrarse a uno mismo, pero su ubicación en la casa doce desdibuja un poco este proceso, ya que la casa doce es la asociada al inconsciente colectivo, a la dimensión más mística de la vida.

Se dice que las almas con el Sol en doce tienen algo que entregar al inconsciente colectivo. Es como si sus vidas no les perteneciera o mejor dicho sus vidas están al servicio de algo mayor. Muchos artistas tienen esta posición del Sol.

En varias entrevistas. Oreiro menciona que aún se está buscando y habla con admiración de Ricardo Mollo y cómo ella ve que él se encontró.

Natalia es todas sus facetas y en ellas puede encontrarse: es la viajera, la cantante, la actriz, la diseñadora, es la esposa y es la madre. Natalia es todos los planetas que interpreta. Logró componer una melodía con todo lo que ella es y esté donde esté, de fondo siempre suenan los acordes de su alma. Natalia habla de oportunidades y defiende los derechos humanos. Habla de sueños y de lo que nace en el corazón,

Aquella niña que jugaba a ser actriz en el galpón de la casa de la abuela intuía que la vida es un gran escenario donde podemos interpretar lo que percibimos como verdadero.

La biografía de los astros La Astrobiografia es un modo de analizar la historia personal desde el lenguaje simbólico de la Astrología.

Une los puntos sueltos y aislados de la vida para darle significado transcendente a la existencia.

Florencia Gamarra es astróloga y doula. Brinda talleres y formaciones intensivas en astrología. Instagram: @flogamarra.uy

