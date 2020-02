Entornointeligente.com /

La cantidad de sexo que debes tener para ser feliz, según la ciencia. La realidad es que meterte a la cama con tu pareja es una de las mejores experiencias que pueden existir y lo mejor de todo es que tiene múltiples beneficios.

Por Laura Alarcón / Soy Carmín

Tener relaciones amorosas puede ayudarte a olvidar un día estresante, bajar unos kilitos y lo mejor de todo es que te ayuda a tener un estado de ánimo más positivo, después de una noche de pasión todos llegan contentos a la oficina.

Un estudio reciente explica el número exacto de veces que una pareja debe tener relaciones amorosas para ser inmensamente feliz. Así que tienes que conocer esta información si lo que buscas estar siempre positivo.

Según un reconocido portal , la investigación fue publicada en Social Psychology and Personality Science y recopiló datos de más de 25,500 personas de entre 18 y 89 años para poder realizar el análisis.

En dicha investigación se explica que se requería tener relaciones amorosas una vez por semana para que las parejas mantengan una relación sana y feliz, como dicen importa más la calidad que la cantidad.

Ahora ya sabes la cantidad exacta de veces que debes irte a la cama con tu pareja para tener una relación más duradera y saludable. Recuerda que disfrutar de tu sexualidad puede tener grandes beneficios.

El mejor regalo que puedes darle a tu cuerpo es una noche de infinito placer. Llegó el momento de hacerle caso a las recomendaciones de los expertos, todo sea por cuidar tu salud.

