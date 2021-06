La cantidad de bajas en Olimpia

Entornointeligente.com / Miguel Brunotte habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre las bajas y las altas en Olimpia para disputar los torneos en el segundo semestre del año, entre ellos los octavos de final de la Copa Libertadores.

“El campeonato terminó ayer y ayer terminó la evaluación. En esta semana daremos a conocer todas las partes de la reestructuración y cuando hablo de la reestructuración hablo de las salidas y de las incorporaciones que vamos a tener”, comentó el titular de Olimpia.

El presidente franjeado fue contundente en la conferencia de prensa, manifestó que habrá una reestructuración en todos los estamentos y se mantuvo en la cantidad de jugadores que dejarán la institución para disminuir el presupuesto.

“Había mencionado que van a ser entre 10 a12 jugadores, y algunos me habían preguntado si eso cambiaba con la clasificación a octavos de la Copa Libertadores , eso no cambia. Lo que cambia es la evaluación que se les hizo a los jugadores que faltaba en esa última parte del campeonato”, dijo.

OJO HACIA LA CANTERA . El dirigente marcó que los futbolistas de las divisiones formativas serán la prioridad, el ámbito local será la segunda opción y dejó como última posibilidad el mercado internacional.

“En lo que se refiere a las incorporaciones, lo primero que vamos a hacer es ver si no hay algo en la cantera, si no tenemos algún chico que pueda cubrir un lugar que necesitamos, vamos a ver qué alternativa tenemos en el plano local”, apuntó.

Con la nueva política, el mandamás pretende reducir entre el 30 y 40 por ciento el presupuesto, ya que el recorte de salario de los futbolistas es una “fórmula que no le gusta”. “Creemos que es el único camino que tenemos como club, pero eso no significa que no vamos a tener un plantel sumamente competitivo para ambas competiciones”, destacó.

