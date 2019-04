La cantante argentina Tini sueña en grande con los pies en la tierra

Entornointeligente.com / Su carrera en la música y la actuación no paran. De Violetta se transformó en Tini. El pasado 21 de marzo cumplió 22 años. Se trata de la cantante argentina Martina Stoessel, más conocida como Tini.

En el 2011 prestó su voz para la versión en español del tema The glow (Tu resplandor). En ese mismo año fue descubierta por Disney Channel para protagonizar la telenovela infantil Violetta, personaje con el cual recorrió varios países, incluido Ecuador.

En el 2016 protagonizó su primera película Tini: El gran cambio de Violetta, pero en ese año también decidió emprender su carrera como solista. Tini y Quiero volver son sus dos discos.

“Hace ocho años que empecé a trabajar, ya me siento vieja, en realidad no soy tan vieja, soy joven, (solo que) empecé muy chica. Aprendí mucho. El proyecto que más marcó mi vida fue Violetta, me hizo dar la vuelta al mundo; de hecho, pude visitar Ecuador muchas veces. Hace dos años que empecé con el tema de la música a fondo y la verdad muy feliz con todo lo que está pasando”, contó la artista a este Diario.

El paso por los diferentes escenarios, de acuerdo con la argentina, significan crecimiento y aprendizaje, y a su vez la oportunidad de unirse a colegas que admira “mucho”.

Para este año tiene varios proyectos. El más próximo es en la actuación. Tini presta su voz a Moxy en la película animada Ugly dolls: Extraordinariamente feos, que en la versión en inglés su papel lo hace Kelly Clarkson.

Cuenta que el proyecto llegó cuando menos lo esperaba. Estaba tranquila en su casa y su papá le contó que habían pensado en ella para hacer el doblaje. En un inicio pensó que era para cantar el tema, pero la propuesta fue para ser parte del elenco. “Me llegó esta propuesta de hacer un doblaje para una película animada que al principio dije: no entiendo cómo pueden estar llamándome a mí porque no podía creerlo”, afirmó la actriz, que también formó parte del elenco de Patito feo, en el 2007.

Según la actriz, Moxy es un personaje soñador, pero con los pies en la tierra, con el que la artista también se identifica. Además que se ama tal cual es, acepta sus errores y tiene un grupo de amigos que la acompañan a seguir sus sueños y uno de ellos es llegar al “mundo de la perfección”, pero no la aceptan, porque les dicen que son imperfectos y ahí se inicia la aventura.

“Me encantó haberlo hecho más que nada por el mensaje que transmite este filme (…). Lo más lindo que tiene la película es aceptarse uno mismo y el tema de la inclusión, que no solamente es para chicos sino para todas las edades”, afirmó la también modelo, quien contó que tiene un proyecto vinculado a la actuación para fin de año por concretarse.

Parece superfácil, sencillo, pero no, dijo sobre el trabajo que realizó sobre papel. En realidad es “supercomplicado”, aseguró. “Hay que estar allí casi que seis horas por día grabando al pie del cañón encerrada en el estudio haciendo el mejor trabajo posible”, indicó.

Seguidamente añadió: “Uno tiene que darle identidad al personaje con la voz, porque no es que te están mirando la cara ni los gestos que uno hace, solamente es tu voz y que la gente se pueda encariñar con el personaje y no solo eso, sino que también tiene canciones que son superdifíciles y solo tuve como casi seis días para hacer eso, entonces fue un desafío bastante grande (…)”, comentó la cantante, que fue parte del jurado en La Voz Argentina el año pasado.

Además de Tini, también son parte de las voces de los personajes el cantante Pitbull (Ugly Dog), Sofía Reyes, entre otros. El estreno está previsto para Latinoamérica el 16 de mayo, incluidas las salas nacionales.

En mayo también prevé estrenar el tema titulado 22, en alusión a su cumpleaños 22, en el que habla de esta nueva etapa de su vida. Fusionará la cumbia argentina y el reguetón, en el que invitará a bailar y divertirse.

La canción contará con la colaboración de una artista colombiana, de quien no reveló el nombre. “Es una canción distinta a la que están acostumbrados a escucharme, así que estoy ansiosa por el lanzamiento de este single. Yo le puse 22 porque creo que, no sé por qué siento que van a ser especiales en mi vida, y tenía ganas de que una canción se llame 22”, contó.

“Este nuevo featuring para mí es superespecial porque las dos nos queremos mucho, hace mucho tiempo que queremos colaborar juntas (…)”, añadió, y afirmó que el 2019 se vendrá el tercer álbum.

David Bisbal, Cali y El Dandee, Morat, Nacho, Karol G y Sebastián Yatra son artistas con quienes ha cantado. “Haber colaborado con ellos me encantó porque aparte los adoro a todos (…)”, dijo.

Tampoco descarta la posibilidad de unir su voz al talento ecuatoriano. “Me encantaría, debería ahí ponerme a investigar un poco y ver con qué artistas uno también se siente como identificado”, indicó Tini quien el año pasado coprotagonizó la película The diary, dirigida por Jackie Chan.

“¿Vos qué me recomendarías?” preguntó. El nombre sugerido fue Mirella Cesa. “Me encantaría, vas a tener que preguntar si quiere”, respondió la joven cantante, que entre sus metas tiene continuar creciendo como artista. (E)

