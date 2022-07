La canción necesaria

Entornointeligente.com /

En Venezuela como en la historia de muchos países latinoamericanos se puede describir perfectamente con música. El compromiso social, la denuncia o la resistencia también han inspirado numerosas canciones que hoy pueden ser consideradas como himnos. América Latina es una región muy rica en cuanto a historia se refiere. A lo largo de los años, las protestas en cada uno de los países se ha hecho valer y la música ha sido testigo de eso, pues en ella se narran acontecimientos como la conquista violenta, el saqueo de recursos, la apropiación cultural y hasta las crisis sociales. Librarse del yugo de países del «primer mundo» solo fue el primer paso para tener nuestra independencia.

Sin embargo, siempre surge la interrogante de que tan libres hemos sido realmente. Para nadie es un secreto que Latinoamérica sigue teniendo sus descalabros con el pasar de los años; y es que la dependencia económica, las reiteradas invasiones, crisis políticas y sociales, dictaduras de militares y derecha subordinada a potencias económicas, desgobiernos y abuso de poder, son algunos de los pretextos que van surgiendo para que los pueblos se levanten y protesten en defensa de sus derechos , es decir el llamado de nuestros ancestros y libertadores.

En este panorama y con una gran cantidad de conflictos y traumas a flor de piel, la música se ha convertido en la cronista de mayor alcance, generando movimientos salvadores en ocasiones y reacciones desfavorables en otras. Son esos ritmos festivos y melodías cautivadoras, así como el andamiaje conceptual de sus compositores, los que se han encargado que las canciones de protesta alrededor de toda Nuestra Latinoamérica y que gracias a nuestro Dios no se detenga.

En Nuestra Latinoamérica Unida, históricamente, estos movimientos tuvieron su origen hace bastantes años atrás, por lo que existen cientos de ejemplos que se quedarían fuera de esta lista. La pequeña selección de canciones que tengo en memoria empieza cuando compre mi primera grabadora por allá en 1975, por ejemplo que el auge musical tiene su grueso en los 70, una época fuerte para muchos en el continente, además de un par de canciones que nos siguen recordando que estos temas siguen vigente en la presente décadas.

En esta lista recordaré a: «El pueblo unido» de Sergio Ortega y Quilapayún. Grupo Chileno que vivió una época difícil durante el gobierno socialista de nuestro Camarada Salvador Allende, quien fue derrocado y posteriormente asesinado en un golpe militar auspiciado por los Gringos en 1973. Esta canción se convirtió en un himno de la izquierda, que justamente durante ese año fue grabada por primera vez por el grupo Quilapayún poco antes de aquel acto que dejó secuelas dolorosas en muchas personas.

«Dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando: ¡adelante!»

En nuestro país los que conocimos y fuimos a conciertos de la canción militante en «Techos de cartón» de nuestro cantautor Alí Primera. Nuestro músico y activista político venezolano fue una figura muy querida e influyente en nuestro país y fuera de él. Para 1974 sacó este tema donde hace mención de la clase obrera trabajadora que era explotada en un tiempo donde Venezuela comenzaba a vivir de la renta petrolera. Dicha situación se mantuvo por varios años.

Quien en nuestro país, hasta los escuálidos hayan tarareado en una estrofa, en la canción de Techos de Cartón, en dónde hay una estrofa cargada de un contenido social infinito; «Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero»

También nuestro símbolo de resistencia como lo es la Madre de todas las Islas del Caribe nuestra Solidaria Cuba, musicalmente está la referencia de: La vida no vale nada» de Pablo Milanés. Que nos dice, Nuestra América Latina estuvo en la órbita de una quimérica narrativa de altruismo, justicia social, igualdad, inclusión y liberación luego de los primeros años de Fidel Castro al frente de su revolución en Cuba. Fue en ese entorno cuando el gran músico Pablo Milanés se unió a la pasión colectiva para sacar este tema en 1976.

Milanés canta en una estrofa que dice; «La vida no vale nada si se sorprende a mi hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada». Y no podemos dejar de lado a su compatriota Silvio Rodríguez.

Pero el tiempo no se detiene en la inspiración de la Canción Militante y finalizando la década de los 80, empezaron a aparecer grupos que en su intento de nacer en la canción necesaria murió en sus intento, se los tragó el Marketing.

Cabe recordar, por último, que en estos días recientes el Presidente Manuel Obrador en su presentación mañanera programa televisado presentó a un grupo Mexicano, que por cierto con Gran Carga Social, este grupo presentado por el mandatario mexicano son Los Tigres del Norte, dónde todas sus piezas son historias basadas el deterioro social causado por las injusticias sociales causadas por los Gobiernos proyanquis que administraron el Estado mexicano.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com