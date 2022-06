Entornointeligente.com /

Banderas de China y de la región administrativa especial de Hong Kong en las calles de Hong Kong el 17 de junio de 2022.

Después de los disturbios y el brote de COVID-19, Hong Kong, una ciudad que inicia un nuevo entorno social y político, cumplirá 25 años de su regresó a la patria. Varios medios de comunicación occidentales aprovecharon la oportunidad para exponer su narrativa negativa sobre su desarrollo tras su vuelta. Tal intento es considerado por los observadores como una mentalidad de «desprecio» de estas fuerzas que tratan de ensombrecer las tan esperadas celebraciones, así como el futuro promisorio de la ciudad.

Los expertos chinos creen que tal exageración malintencionada denominada «traición» al principio «un país, dos sistemas»; «erosión» de la democracia y el «futuro sombrío» de la ciudad solo llega tras el fracaso en doblegar el sistema hongkonés y evitar su avance hacia un devenir auspicioso. El brillo de la urbe como la «perla del Oriente» nunca quedará eclipsado por la calumnia occidental.

El artículo del The Associated Press titulado «Hong Kong en el limbo 25 años después de la entrega británica a China», indicó que «Beijing ha estado expandiendo su influencia y control», y que ese accionar parece haber sido impulsado por los disturbios en 2014 y 2019. Asimismo, afirmó que la reforma electoral y la libertad de la prensa han sido «atacadas».

Otro reporte de la AFP: «¿Una promesa mantenida o traición? Hong Kong 25 años después de la entrega» también parece implicar que el principio «un país, dos sistemas» va contra la «promesa de un alto grado de autonomía, poder judicial independiente y que el líder de la ciudad sea designado por Beijing a partir de elecciones o consultas locales».

En respuesta a las críticas y acusaciones contra Beijing por el llamado perjuicio a la máxima «un país, dos sistemas», Rita Fan Hsu Lai-tai, presidenta del Consejo Legislativo del primer término tras el regreso a la patria, al recordar la agitación social en 2019, apuntó que las imputaciones surgieron por la interferencia de las fuerzas occidentales en asuntos internos de China.

Ellos [fuerzas occidentales] no pudieron mermar el principio, pero no quisieron admitirlo por lo dirigieron el dedo acusador hacia nosotros por no seguir las reglas del juego, dijo.

La máxima significa que en un país existen dos sistemas diferentes según los cuales Hong Kong sigue la senda del capitalismo, algo que nunca ha cambiado. El capital o los activos fluyen dentro y fuera de la ciudad sin límites, dijo Fan.

Cuando la violencia y las revueltas pusieron fin a la paz y estabilidad de Hong Kong, «ya no existía tal sistema y la situación obligó al Gobierno central a implementar medidas», anotó y añadió que la Asamblea Popular Nacional formuló la Ley de Seguridad Nacional que ayudó a restaurar la estabilidad. «Este fue el desenlace que las fuerzas occidentales no querían. Por eso ahora adoptan el truco de acusarnos de tergiversar el principio».

Frente a las afirmaciones de que Hong Kong ahora tiene una sola voz y que su Gobierno es muy parecido al de la parte continental, Fan las refutó y sostuvo que los grupos de oposición todavía existen, pero ya no hay «Laam Chau».

El término fue muy utilizado durante las protestas antigubernamentales en 2019. «Laam Chau» empujaba a la ciudad a la destrucción con el objetivo de amenazar al Gobierno central. Los opositores no estaban de acuerdo con la adopción de ciertas medidas, pero no es su labor ventilar sus opiniones al Gobierno. «Las organizaciones oficiales en Hong Kong también lo pueden hacer», sentenció Fan.

Otro comentario imprudente es que China ha dejado de lado la declaración chino-británica. El artículo de la AFP menciona que «China ha destrozado la declaración conjunta y trata de manera vengativa e integral de eliminar las libertades de Hong Kong porque las considera una amenaza».

En una entrevista con The Global Times, Lau Siu-Kai, subdirector de la Asociación China de Estudios de Hong Kong y Macao, cree que esto es un error en Occidente, el creer que dicho documento sigue vigente después del regreso de Hong Kong a la patria. Lau afirmó que el reclamo carece de base legal.

«La Constitución es la base legal de «un país, dos sistemas» y la ley básica, no la declaración conjunta. El Gobierno central formuló esta última de acuerdo con la primera; segundo, Beijing estableció la región especial de conformidad con el artículo 31 de la Constitución. Ambas máximas no solo están previstas en la Constitución, sino también en la declaración conjunta «, explicó.

El encanto permanece

En los últimos años, Hong Kong ha sufrido consecuencias no solo por las protestas, sino también por la COVID-19 que impactó negativamente en muchas empresas. Un artículo de AP señala: «El brillo de Hong Kong como centro mundial ha desaparecido». Para tal fin cita estadísticas del Gobierno que indican la pérdida de casi 90 000 personas de su población de 7,5 millones en 2021, más de 100 000 abandonaron la ciudad en febrero y marzo de este año, durante el peor brote de la región.

La «crisis de identidad» y la «desesperación» del pueblo de Hong Kong también devinieron un tema clave para la hipérbole occidental. La BBC entrevistó a hongkoneses, residentes en Reino Unido, para que expresaran su insatisfacción.

Lau admitió que existe la necesidad de enfatizar un «regreso a los corazones de la gente» en el futuro de Hong Kong. Explicó que a diferencia de otras antiguas colonias, el Gobierno central no priorizó el campo ideológico durante mucho tiempo desde 1997 a fin de estabilizar el sentir de la población. Sin embargo, las fuerzas hostiles dentro y fuera de la ciudad invirtieron enormemente en este «territorio», especialmente en la educación y en los medios de comunicación. Lau dijo que esas fuerzas crearon una identidad «hongkonesa» en rivalidad con la «china».

Lau considera que la región especial debe volver a este tema en la siguiente etapa, ya que después de la vigencia de la Ley de Seguridad Nacional y la reforma electoral, el «regreso al corazón humano» ha ganado gran respaldo legal y sistemático que barre los obstáculos para una futura implementación.

Los expertos advirtieron que la ciudad enfrentará un entorno externo hostil sin precedentes y una situación interna desafiante. Estados Unidos ha aumentado las medidas enérgicas contra China y la oportunidad de desarrollo y el «tratamiento especial» de Hong Kong en Occidente quedará descartados gradualmente, dijo Lau, al indicar que Occidente ejercerá una mayor y constante represión contra la región.

En tales circunstancias, sugirió que Hong Kong encuentre una nueva posición para participar en el desarrollo del país, fortalezca su conexión económica con Asia, especialmente con el Sudeste Asiático; participe activamente en la iniciativa de la Franja y la Ruta para ampliar su escala de avance e impulse su crecimiento económico e industrial.

En una entrevista con la Agencia de Noticias Xinhua en mayo, John Lee, el recién nombrado director ejecutivo del sexto período de la región administrativa, también sostuvo que una misión clave será fomentar la integración total de Hong Kong al desarrollo general del país y su participación a profundidad en el área de la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao.

Sin embargo, Regina Ip Lau Suk-yee, presidenta del nuevo Partido Popular, designada hace poco como coordinadora de la reunión del Consejo Ejecutivo, se mantiene positiva en cuanto a las perspectivas de Hong Kong. Como centro financiero y de envíos internacionales enfrentó retos en los últimos años, pero estos son temporales.

A la larga, Hong Kong todavía ostenta condiciones atractivas y un encanto internacional, acotó y agregó que su sociedad diversa con un alto grado de globalización la mantiene como puente entre Oriente y Occidente. «No es un problema que algunos se vayan, lo importante es que la gente siga viniendo».

