La «calle del Sol», 30 años después de la caída del Muro

Un policía de la RDA pide la documentación a un viandante en la Sonnenallee y le pregunta: «¿Qué piensas del Partido Comunista?» . «Lo mismo que tú», responde éste. El policía saca entonces las esposas y dice: «En ese caso, tengo que detenerte». Este chiste, que circulaba en los años 70 por Berlín Oriental, destila la esencia sociológica de lo que fue, en la Alemania comunista, la «Avenida del Sol», una arteria de la capital alemana en dirección sur caracterizada por su población proletaria , descreída del sistema y tradicionalmente de mejor humor que la del resto de distritos berlineses.

Cuando están a punto de cumplirse 30 años desde la caída del Muro , nada queda ya en la Sonnenallee de aquella paleta sociológica que tan magistralmente desplegó Leander Haußmann en su película «Sonnenallee» (1999), que llevaba por título el nombre de la calle y analizaba en clave de humor el estancado horizonte de sus vecinos, los grises sinsabores de la vida tras el Muro y las ingentes cantidades de vitalidad e imaginación que hicieron falta a jóvenes como Micha y Mario, los protagonistas, para no perder la esperanza.

«¿Qué si nos parecemos en algo a aquellos chavales? Nos gustan las chicas, pero poco más», calcula Lutz, que a sus 17 años solo conoce el Muro por haberlo visto en fotos y para quien el Este y el Oeste pertenecen igualmente a un territorio mítico. En lugar de la escuela superior Wilhelm Pieck, a la que acudían los expioneros del filme, Lutz es alumno del Ernst-Abbe. En vez de asignaturas como «Economía Socialista» o «El mundo del pueblo», cursa optativas como «Árabe» y «Energías renovables». No se imagina lo que era para ellos no poder acceder a libros periódicos o discos porque lleva una infinita fuente de material en su teléfono y no se interesa por la política porque «todos los políticos son iguales».

