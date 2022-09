La buena y fatal mesa de los bolivianos

Entornointeligente.com /

¿En qué se parecen el majadito cruceño, el saice tarijeño, el chairo paceño, el silpancho cochabambino, el masako beniano, el charquekán orureño, el chajchu potosino, el picante mixto chuquisaqueño y la farofa pandina? Pues, en que se hallan colmados de carbohidratos, a los que suelen sumar grasas saturadas y, en sus expresiones más reputadas, glutamato monosódico. Eso sin citar los otros elementos con los que suelen ser combinados en las especiales ocasiones en las que generalmente son consumidos. El problema se agrava al recordar que no sucede algo muy distinto con los platos que se sirven los bolivianos de manera cotidiana. Las estadísticas del caso, por si faltaran pruebas, han resultado concluyentes. Un informe del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CT-Conan) publicado en 2014 ya señalaba el desequilibrio en la dieta promedio de los bolivianos. Según el CT-Conan, cada boliviano consumía entonces 92 kilos de papa al año, 47 kilos de harina, 34 kilos de azúcar y 32 kilos de arroz. A continuación, se hallaban en esa tabla 29 kilos anuales de pollo y 25 de aceite. Quedaban muy lejos de los apenas 2 kilogramos de zanahoria y 2 de quinua que el común de los bolivianos consume. Que los carbohidratos predominen en la alimentación de los bolivianos tiene sus ya conocidas y frecuentemente alertadas consecuencias. «Cuando una consume alimentos ricos en carbohidratos, el organismo tiende a gastarlos en la actividad física —recuerda la nutricionista Rita Medina—. Pero si no hay esa actividad física proporcional, los carbohidratos se quedan sin ser utilizados y entonces el organismo los guarda como grasa, como triglicéridos. Los va guardando en todos los órganos. Los guarda en el hígado, el corazón, en las arterias, etc. Y la acumulación de tanta grasa deriva en una enfermedad». En otras palabras, genera cambios metabólicos, o sea, se alteran las reacciones químicas naturales en las células del cuerpo. Consecuentemente, surgen la obesidad, diabetes e hígado graso (que lleva a la cirrosis). También es la causa de problemas cardiovasculares como los infartos, derrames cerebrales, presión alta, así como diversos problemas renales. Medina resume este conjunto como las enfermedades degenerativas crónicas que hoy constituyen una epidemia.

Obesos y famélicos Las consecuencias de esas dietas que se amplían a generosas dosis chicharrón, thimpo, ajíes de fideos, patascas, etc. hicieron que Bolivia destaque en tablas internacionales. En 2020, una investigación realizada por Unicef, la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Salud estableció un alarmante indicador: tres de cada 10 estudiantes bolivianos tiene tendencia al sobrepeso y la obesidad. La cifra en concreto es del 35,6 por ciento de los bolivianos de entre 5 y 18 años. De ellos, el 11,1 por ciento ya padecía obesidad y el 2,2 por ciento, obesidad severa. Aquel registro ubicaba al país como el segundo más afectado por esta epidemia en Latinoamérica. A nivel de la población adulta, un estudio previo realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación marcaba la alarma: el 19 por ciento de los bolivianos sufría de obesidad y la tendencia hacía prever que esa cifra subiría marcadamente en próximos años. Por esta razón, el país se ha mantenido con elevados índices de malnutrición. La baja parcial de los crónicos registros de desnutrición bolivianos de las últimas décadas fue vastamente compensada por los sobre nutridos.

Nueva vida, misma dieta ¿Por qué los bolivianos empezaron a ser afectados por una morbosa acumulación de grasa en sus organismos? «En el pasado, la población que habitaba el país se veía obligada a realizar importante actividad física —remarca Medina—. Por lo tanto, su dieta precisaba de carbohidratos. Sembrar, cosechar, acarrear agua, caminar importantes distancias, actividades propias de la sobrevivencia implicaba ese gasto de energía. Pero todo eso cambió; sin embargo, se siguió manteniendo el consumo alto de alimentos que ayudan a tener energía». Los cambios, relacionados a la urbanización, la modificación de las actividades laborales y diversas influencias relacionadas a la modernidad desataron el problema. Las ciudades se poblaron y cientos de miles de bolivianos dejaron las actividades mineras y agrícolas. Se dedicaron al comercio, el transporte automotor y diversos tipos de servicios marcados por hábitos sedentarios. Es más, estas nuevas condiciones fueron acompañadas no sólo por la comida tradicional, sino por productos más cargados de carbohidratos y otros añadidos nada saludables.

Chatarra y condimentos fatales «Se despobló el área rural, hubo también una reducción de las poblaciones mineras y crecieron las ciudades —explica el salubrista Enrique Mendoza—. Estalló el boom del contrabando, del trabajo informal, de las ferias y mercados, ‘ene’ oficios donde la gente se mueve poco o nada, sedentarios. Otros se dedicaron a conducir taxis, minibuses y micros. Muchos también optaron por los talleres y trabajar en negocios como fotocopiadoras y centros de internet, o la propia venta de comidas. Para todo ese mundo, para colmo llegaron la comida rápida, la comida chatarra, las golosinas. Las consecuencias están empezando a llenar consultorios, clínicas y a hacer multimillonarias a las farmacias». Probablemente, aquel boom empezó con la masificación del consumo de gaseosas, golosinas, conservas y embutidos cargados ya sea de azúcares, saborizantes o preservantes artificiales. «Todo, como sabemos, fue alentado por campañas de propaganda que fascinan a la gente —añade Mendoza—. Ingredientes que en muchos países están prohibidos o son objeto de advertencias en los envases, acá en estos tiempos los consumen como agua. Ahí tenemos desde los polémicos productos transgénicos hasta nuestro querido aji no moto o el glutamato monosódico». Justamente una tecla delicada toca al tal vez más popular de los condimentos asimilados por la cocina boliviana en décadas recientes. «Mucha gente utiliza productos que resaltan el sabor en la preparación de los alimentos —explica la nutricionista Verónica Cortez Yañez—. Sobre todo, en las sopas se usan cubitos, sopas instantáneas, etc. la mayoría contiene el glutamato monosódico. Este químico inflama las papilas gustativas para que uno sienta más el sabor; no es que la comida esté más rica, sino que la lengua fue inflamada. Pero, así como irrita la lengua, irrita todo el tubo digestivo y causa gastritis, colon irritable, hemorroides, etc. Ese tipo de productos matan nuestra flora intestinal, destruyen el intestino, hacen que no esté saludable y que no haya una buena digestión».

Las grandes ausentes Y así como es patente el exceso de carbohidratos en la buena mesa boliviana, también resulta muy notoria una gran ausencia: verduras y frutas. El consumo de ensaladas resulta ocasional y escaso, generalmente. Con esa falencia, explican los especialistas consultados, se le priva al organismo de una serie de valiosas vitaminas y minerales. Las consecuencias agravan la pandemia de la desbordada malnutrición boliviana. «Las verduras casi están ausentes en la dieta boliviana, entonces hay una deficiencia de vitaminas y minerales que traen otros tipos de trastornos —subraya Medina—. Eso sucede especialmente en los niños, porque afectan a la formación de sus capacidades físicas y mentales. Es algo muy importante para el desarrollo de un país, no se está cuidando lo básico. Los cambios alimenticios en esta sociedad de consumo en la que vivimos nos están llevando a estos problemas de manera cada vez más frecuente». Sin duda, los problemas se multiplican al profundizar en más y más costumbres adquiridas que suman, por ejemplo, combinaciones o preparaciones erróneas. También surge la incorporación de dietas o alimentos que no son apropiadas al tipo de organismo que tiene la mayoría de los bolivianos, diferentes a los de otras sociedades. Finalmente, se añaden las condiciones psicosociales que se convierten en detonantes de problemas alimenticios.

La leche y los fritos «En el desayuno, por ejemplo, se ha recomendado que se incluya alguna proteína —explica Verónica Cortez—. Mucha gente ha incorporado entonces a sus dietas la leche. Pero lamentablemente la leche tiene una proteína que se llama caseína. Esta proteína, para las personas que tienen el tipo de sangre O resulta tóxica. Ojo, no estoy hablando de intolerancia a la lactosa, que es otro problema, sino de la caseína que genera problemas articulares, alergias. Entonces, si consideramos que la mayoría de los bolivianos tiene el tipo de sangre ‘O’, la leche debería ser evitada, pero la tendencia ha sido contraria». Cortez, asimismo, cita otro de los elementos de uso masivo en las dietas bolivianas: los aceites con los que se fríe los alimentos. «Los aceites son altamente proinflamatorios, prooxidantes y proenvejecimiento en el organismo —explica—. Entonces consumir cualquier cosa frita acelera el proceso de envejecimiento. Si tenemos algún problema tipo artritis o artrosis, aumentan la inflamación y el dolor». Los problemas se multiplican en relación a las cantidades, horarios, formas de preparación y selección de los alimentos. Las nutricionistas alertan sobre algo así como un desequilibrio generalizado que afecta a la alimentación de la mayoría de los bolivianos. A todo ello añaden un componente también propio de la modernidad y el urbanismo: la dieta psicológica que se puede convertir en un detonante de las enfermedades degenerativas crónicas.

La dieta psicológica «Estos cambios de hábitos alimentarios, falta de ejercicio, no dormir adecuadamente y el exceso de estrés afectan mucho a la salud de los bolivianos —dice Medina—. Al tener más estrés, por ejemplo, el organismo activa mecanismos de defensa. Por ejemplo, incrementa la producción de la hormona llamada cortisol. Esta hormona propicia la formación de más cantidad de glucosa y de insulina. La insulina es una hormona que sirve para el transporte de la glucosa hacia las células para que se potencie la actividad física. Entonces, ese tipo de fenómenos precipitan más los citados males». Frente a la dimensión del problema, al parecer, las iniciativas de las autoridades estatales han resultado, sino imperceptibles, ineficaces. De hecho, recientemente el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, llamó a «la descolonización del estómago» de los bolivianos. Pero queda claro que el problema va mucho más allá y precisa de importantes como decididas políticas de Estado. No por nada una reciente investigación publicada en la revista médica The Lancet señala que los problemas de una alimentación errónea causan 11 millones de muertes al año en el mundo. Al parecer, Bolivia está aportando con una cuota cada vez más desproporcionada a ese fatal grupo de víctimas.

