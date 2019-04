la búsqueda de un tesoro que obsesionó a un país

Entornointeligente.com / 14 de abril de 2019 07:55 a.m. | Actualizado el 14 de abril de 2019 08:05 a.m.

Carmelo Urdaneta Aqui

Masquerade (Masquerade), del artista Kit Williams, fue un libro que causó furor cuando apareció en 1979.

Carmelo Urdaneta

El libro, que vendió más de un millón de copias, estaba compuesto por pinturas que Llaves escondidas que revelaron un verdadero tesoro: una liebre dorada de 1 8 quilates

Causó una búsqueda masiva de tesoros que incluso se extendió a otros países

Los lectores se engancharon desde el momento en que se publicó Masquerade | GRAHAM TURNER | GETTY IMAGES

Cuarenta años después, Masquerade sigue teniendo una legión de fanáticos que mantienen su pasión por el libro y los recuerdos del frenesí que causó su publicación en 1979. [19659003] Los lectores se volvieron adictos y los cazadores de tesoros se vieron impulsados ​​por el objetivo de ser los primeros en resolver el enigma y por el valor de la liebre incrustada con joyas

Se desenterraron innumerables jardines y algunos propietarios colocaron carteles que advirtieron a los cazadores de que eso no ocurrirá

Pero cuando la liebre dorada fue finalmente descubierta tres años después, en un parque en el condado de Bedfordshire, la historia no terminó allí

El escándalo detrás de su descubrimiento sorprendió a los fanáticos de todo el mundo y convirtió a Williams en un solitario

Comienza la búsqueda

Masquerade cuenta la historia de Jack Hare (Jack Hare), quien pierde una joya que le ha sido encomendada para entregar desde la Luna a la Luna. Dom

La verdadera joya parecía algo salido de un cuento de hadas. Había sido creado a mano por el mismo Williams y estaba incrustado con rubí, nácar y piedras de luna

La portada del famoso libro, publicada en agosto de 1979 | KIT WILLIAMS

Su valor en ese momento se estimaba en 5,000 libras esterlinas (hoy, unos 32,000 dólares). Sin embargo, acabaría valiendo mucho más

La liebre dorada atrajo la imaginación de millones de personas, pero durante casi tres años solo dos hombres sabían dónde estaba escondida: Williams y el presentador de televisión Bamber Gascoigne

Gascoigne había sido elegido como testigo por el editor del libro, Tom Maschler, para acompañar a Williams para enterrar el tesoro una noche en agosto de 1979

En un lugar específico de un parque, Williams y su famoso testigo enterrados La liebre, que fue sellada con cera y colocada en una caja de cerámica para evadir los detectores de metales

En la caja estaba grabada la frase: “Soy el guardián de la joya de la Mascarada, que está esperando dentro de mí para ti … o la eternidad”

El lugar había sido seleccionado por Williams años. antes, mientras él estaba haciendo un picnic con su novia en ese entonces, y el lector perceptivo sería llevado allí si pudiera descifrar las complejas pistas y las pinturas

Las bellas ilustraciones de Williams escondieron las llaves para llegar al tesoro | KIT WILLIAMS

Pero las ilustraciones detalladas permitieron tantas interpretaciones y teorías como el número de fanáticos

El libro fue un éxito instantáneo y los lectores de todo el mundo se apresuraron a resolver el misterio

Una aerolínea incluso vendió pasajes transatlánticos de Masquerade que incluía una pala gratis a su llegada

“La primera edición se agotó en dos días o algo así”, recordó Williams en el documental de BBC Four El hombre detrás de Masquerade

“Fueron reimpresos tan rápidamente, de alguna manera, Se convirtió en una sensación que vendieron tan rápido ”

Williams, hasta entonces un artista poco conocido, se encontró de repente en el centro de la atención pública

Williams durante una de las muchas entrevistas que dio al promocionar su libro. [19659003] Se embarcó en una gira publicitaria por los Estados Unidos, apareció en programas de entrevistas en el Reino Unido y se vio inundado por solicitudes de fanáticos desesperados por obtener ayuda

Pronto, más de 200 cartas comenzaron a llegar a casa diariamente y Williams tuve que leer cada una

“No estaba listo”, recordó. “Todo se salió de las manos muy rápido”

El artista recibió todo tipo de correos electrónicos, incluidos algunos inquietantes como manos cortadas de goma

Para protegerlo, los vecinos de Williams en su aldea del condado de Gloucestershire comenzaron a negarle cualquier conocimiento de él a los fanáticos curiosos

La solución

La sombra de la Cruz de Catherine en el Gran Parque de Ampthill señaló el camino hacia el tesoro | KELVIN HORTON

Entre todas las pistas en las imágenes, solo una teoría condujo a la solución correcta y al premio de oro

Para completar el rompecabezas, tenía que dibujar una línea desde el ojo de cada uno de los animales en las 15 pinturas, a través de la mano o el pie hasta una letra en el borde

Esto reveló una palabra o frase que, juntas, formaron la clave crucial:

“El dedo largo / Catalina / hace sombra / sobre el suelo / enterrado / amuleto / amarillo / mediodía / apunta / el / hora / bajo / la luz del equinoccio / te busca ”

Las primeras letras, en inglés, de cada canción también deletreaban las palabras: “Cerca de Ampthill“

Eso le dio a los lectores su pista final y esencial sobre la ciudad de ese nombre en Bedfordshire, cerca de donde Williams había vivido años antes

Escondió el tesoro cerca de un monumento dedicado a Catalina de Aragón, llamada Cruz de Catalina (La Cruz de Catalina), justo en el lugar donde la cruz daba sombra durante el equinoccio de primavera y otoño

Los maestros de física Mike Barker y John Rousseau tardaron casi tres años en descifrar el código, pero cuando lo hicieron, el tesoro los había eludido

] El descubrimiento

El trazado de líneas entre las piernas y los ojos en esta pintura lleva a las letras que deletrean la palabra “amuleto” ( amuleto) | KIT WILLIAMS

A principios de 1982, Barker y Rousseau llegaron a lo que Gascoigne más tarde llamó “la solución más perfecta” para el rompecabezas

Habían logrado avanzar con la ayuda de una pista. adicional publicado en el periódico Sunday Times que sugería que los dedos de las manos y los pies podrían ser la clave del rompecabezas

Al recordar la introducción al libro: “Para resolver el enigma oculto, debes usar tus ojos”: notaron que una línea recta dibujada desde el ojo de cada animal, a través de su pata, señalaba una letra en el borde . Juntas, estas letras deletrean una palabra

Vinieron a descifrar la frase “Cerca de Ampthill“, encontraron el parque e identificaron el monumento

En enero de 1982, Barker visitó el parque para cavar en busca de su tesoro pero, sin los instrumentos precisos para calcular su lugar exacto, regresó con las manos vacías

Pero cuando los dos hombres decidieron esperar hasta el equinoccio de marzo para desenterrar su premio, encontraron que alguien los había ganado de la mano. [19659003] Escándalo

Williams, sosteniendo el estuche con la liebre de oro, al lado del hombre que encontró el tesoro: Ken Thomas | MARK SHIELDS

El hombre que encontró la liebre de oro dijo que era un solitario cazador de tesoros llamado Ken Thomas, quien rechazó la publicidad que venía de resolver un misterio que había cautivado a todos

Thomas fue filmado con Williams cuando liberó a la liebre del estuche de cera, pero luego insistió en cubrirse la cara con una bufanda y solo accedió a ser entrevistado desde detrás de una pantalla. Se negó a exhibir su tesoro

Pero los fanáticos de Masquerade sospecharon de Thomas y, más tarde, de Williams, y algunos incluso sugirieron que había conspirado para engañarlos

Después de años de buscar pistas ocultas, algunos incluso señalaron que un anagrama de Kit Williams decía, en inglés: “Lo ocultaré”

Sin embargo, el artista compartió sus dudas sobre Thomas, al darse cuenta de que no había resuelto el enigma al seguirlo. No fue hasta 1988 que un periódico finalmente descubrió el vínculo entre Thomas, que terminó siendo un seudónimo y la ex novia. de Williams, que había recordado la visita que ambos hicieron

Ampthill años antes

Cuando la compañía del supuesto Thomas, Haresoft, se derrumbó, se vio obligado a vender la liebre en una subasta para recaudar dinero

La liebre de oro de 18 quilates está incrustada de rubíes, nácar y piedras lunares

Eso llevó al reportero Frank Branston a investigar la compañía, cuyo director era Dugald Thompson, no Ken Thomas

Thompson había sido socio de un hombre llamado John Guard que, en el momento del descubrimiento , estaba viviendo con Williams & # 39; ex novia

Hablando más tarde con el periódico Sunday Times, Williams Dijo que se sentía “engañado”

La liebre se vendió en una subasta por £ 31,900 en ese momento y pasó a manos privadas, desapareciendo de la vista pública por más de 20 años

Williams, el hombre cuya imaginación tenía

Se había desilusionado al ver que su reputación artística se reducía a la de un fabricante de rompecabezas y que había visto corrompida su creación

“Al principio me sentí muy agradecido por haber animado a Esta criatura”, dijo su editor Tom Maschler a la BBC Four

“Pero a veces él estaba muy resentido, porque había destruido su vida pacífica. Y él tiene razón, lo hice”

Williams nunca dejó de pintar, sino que solo presentó muestras privadas a las que seleccionó los compradores fueron invitados

No fue hasta 2009, cuando su obra más famosa se acercaba a su 30 aniversario, quien regresó a la vida pública con una exposición de algunas de sus 300 obras más recientes

Reunificado

Williams regresó para ver su liebre dorada en 2009. Después de dejar el centro de atención para muchas años, Williams aceptó participar en un programa de la BBC Radio 4 para marcar el hito de Masquerade

] El propietario actual de la liebre dorada, que en ese momento residía en Medio Oriente, escuchó la transmisión y se ofreció a exhibir el tesoro en la exposición de Williams

La reunificación del artista con su creación fue filmada por la BBC en E l hombre detrás de Masquerade

Williams confesó que se sintió abrumado al ver de nuevo su creación juvenil y se mantuvo orgulloso de lo que llamó “una pieza de aprendiz”

“Cuando lo hice, pensé,” Esto es algo muy especial, & # 39; y así es como resultó ”

Legado

Aunque el misterio ya está resuelto y el tesoro ya se ha encontrado, la fascinación que genera Masquerade perdura

Para sus fanáticos, Ampthill se ha convertido en un lugar de peregrinación y todavía hay un gran interés en el libro en esa ciudad

Masquerade40, una serie de eventos lanzados en el equinoccio, se llevará a cabo durante todo el año en Ampthill para celebrar el aniversario, e incluye caminatas y eventos artesanales en el sitio de entierro

Stephen Hartley, de Masquerade40, dijo que Williams & # 39; El libro ya forma parte de la historia de la ciudad. [19659003] “Todavía vive y se ha convertido en parte del folclore local. La biblioteca de Ampthill tiene su veleta como una liebre, y hay arte público que incorpora liebres”, dijo

“Las personas más jóvenes de la ciudad conocen la liebre (oro), pero de forma limitada”. [19659003] “Masquerade40 lo introducirá en una nueva generación”

