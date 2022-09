La bomba de la estrella en San Bernardino fueente de corrupción y denunciada a tiempo

Entornointeligente.com /

A QUIEN INTERESE

Quien escribe previamente identificado al final del artículo, quiere destacar el hecho ocurrido hoy en dicha bomba. En la bomba de gasolina de plaza la estrella, a menos de 200 metros de la comandancia General de La Armada. Voy a explicar en detalle lo sucedido para que nadie lo tome como bandera política, y quien tiene que hacer los correctivos lo haga, porque si no los voy a tomar yo, el que al final del artículo se identifica.

Paso a relatar los hechos.

Durante mucho tiempo tuve el carro dañado. Y espere acumular, o tener la plata suficiente para mandarlo a reparar (eso tiene que ver con la política económica de Nicolás Maduro) usted sabe, economía dolarizada y salarios en bolívares.

Lo mande a reparar, y acto seguido tuve que ir a echar gasolina. Para estar seguro de lo que iba a hacer, pase por la bomba de gasolina que me toca y más cerca de mi casa. Y pregunte por el procedimiento. Lo primero que me indico el militar era que le apoyara con 5$, y no hacía cola, sencillamente preguntara por él y le indicara al que mandaba a los vehículos avanzar. Yo pasaba liso sin hacer cola pero con un costo mucho mayor al subsidio.

La pregunta mía es ¿Quién supervisa a estos muchachos? ¿Es una red? ¿Quiénes son los responsables? ¿Nos la calamos esta vaina los usuarios? Vi a demasiada gente esperando para pasar a echar gasolina, pero vi a demasiada gente pasar a echar gasolina sin hacer la cola respectiva. O sea todo un negocio de unos soldados y el resto de la gente inerme, gafa y sometida a la discreción de unos militares corruptos. Pregunto: ¿Quién responde? ¿Quién pregunta? ¿Quién supervisa? ¿Quién les da la orden? ¿Por qué la gente de la cola es tan pasiva? Hay preguntas muchas y pocas repuestas. Pero las cuentas son más elocuentes, son más los que ingresan pagando los 5 $ que los que ingresan por orden y según lo convenido por el gobierno. Si fueran (y es una proyección mía) o sea pura elucubración, serian, imagínese, a 5$ por vehículo por 100 vehículos diarios por 30 días del mes serian aproximadamente 15000$ al mes. Imagino que no todo para el muchacho voluntarioso que estaba de guardia a las 10:00 de la mañana del día 7 de septiembre de 2022. Cosas están pasando en el país y hay quienes se hacen los locos. Por si a las moscas yo hago la denuncia con nombre, apellido, cedula lugar, hora y día para que después no vengan a preguntar pendejadas. ¿Quien investiga? ¿Yo? ¡Zaperoco! Lo que si i les anuncio, es que la próxima vez que me toque echar gasolina según lo acordado por el gobierno nacional, según sus reglas, y vea ese relajo: tranco la plaza la estrella y prendo un peo. Esa es la única forma que el gobierno asuma. Avisado por si a las moscas. Dicen que en guerra avisada no hay soldado muerto. Yo asumo mi responsabilidad por la denuncia que hago tanto por el hecho de corrupción del elemento militar, como por la pasividad del elemento civil. ¿Hasta cuándo esta vaina? A los 7 días del mes de septiembre del 2022 y a menos de 5 horas de ocurridos los hechos. Atentamente

*Ingeniero Alonso Padrón V-6.861.812

Profesor- investigador-gremialista.

PD: para que venga Mario Silva a justificar lo injustificable.

[email protected]

