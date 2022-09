La bicicleta eléctrica más barata de Decathlon es también la más bonita para ir a la oficina (y ahorrar en gasolina)

Entornointeligente.com /

La gasolina está por las nubes, da igual cuando leas esto. Desplazarse en coche a diario se ha convertido en algo que no todo el mundo puede permitirse y el transporte público no siempre es una opción. Sin embargo, o tal vez por este motivo, en los últimos años, han ido ganando adeptos dos alternativas en su versión eléctrica: los patinetes y las bicis. Si en los primeros no te sientes muy seguro, la bici 2.0 te lleva por la ciudad con menos esfuerzo y más velocidad que una de las de toda la vida.

Otro aspecto es que las bicicletas eléctricas, al contrario de lo que ocurre con los patinetes eléctricos, combinan el transporte con el ejercicio. Es decir, aunque tienen un impulso eléctrico que minimiza el esfuerzo, siguen requiriendo de un pedaleo manual. Para subirse a una es imprescindible conocer el código de circulación pero no se necesita una licencia para conducir.

Siguen la misma normativa que el resto de bicicletas y no es obligatorio tener un seguro ni pagar impuestos de circulación a vehículos de tracción mecánica, aunque, eso sí, en el caso de un accidente en el que tengamos la culpa, tendremos que hacernos cargo de los daños causados a otro vehículo o peatón. Además de para tener una vida más activa y menos sedentaria, las bicicletas eléctricas ayudan a reducir nuestras emisiones atmosféricas.

Por todos estos motivos, se han convertido en una alternativa muy competente para los desplazamientos urbanos. Y nosotras ya le hemos echado el ojo a una preciosa de Decathlon que encima es también la más barata de su catálogo .

De color negro y corte clásico y elegante es esta bicicleta eléctrica completamente equipada (portaequipajes, guardabarros, alumbrado LED integrado…) que está especialmente concebida para los desplazamientos urbanos cortos.

Con seis velocidades, manillar de estilo holandés, sillín ancho para una espalda recta y puños ergonómicos, viene también equipada con una batería Li-Ion de 36V, que cargada al 100% aguanta hasta 50 km. Además (punto importante) es extraíble para facilitar la recarga .

Las baterías extraíbles nos evitan tener que subir la bici entera a nuestro domicilio o a la oficina para cargarlas. Eso sí, por el contrario, tienen menos capacidad de batería pero esto, a su vez, hace que puedan ser bicis más ligeras . Este modelo en concreto tiene uno total de 25,9 kg.

Con el motor encendido, la bici alcanza una velocidad máxima de 25 km/h y este se detiene en cuanto dejas de pedalear. Además, como tiene un cuadro bajo, es de talla adecuada también para personas bajitas, siendo adecuada para personas con una estatura de entre 1,60 m y 1,90 m.

La Elops 120E tiene, actualmente, un precio de 799,99 € y puede pagarse en cuotas.

Bicicleta eléctrica de paseo urbana cuadro bajo Elops ebike 120 negro

PVP en Decathlon 799,99€

