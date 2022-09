La batalla de los hermanos de Anne Heche por su herencia

Entornointeligente.com /

A principios de agosto saltaba la noticia del grave accidente sufrido por Anne Heche, que se chocó con su vehículo contra una casa de Los Ángeles sufriendo como consecuencia graves lesiones que le acabarían costando la vida el 12 del mismo mes. La actriz fallecía a los 53 años de edad en el centro de quemados Grossman, en el interior del hospital West Hills de la ciudad californiana y lo hizo sin que hubiera dejado por escrito sus últimas voluntades.

Y es precisamente la ausencia de testamento lo que está provocando, como revela TMZ, una batalla legal entre los posibles beneficiarios de sus posesiones. Anne, tuvo dos hijos con dos hombres diferentes, y su hijo mayor, Homer Laffoon, de 20 años, quiere administrar la herencia. También quiere que su hermanastro menor, Atlas Heche Tupper, de 13 años, y él mismo figuren como únicos herederos de Anne.

Pero, en este tipo de cuestiones, no parece haber una solución tan simple como la que plantea el mayor de sus hijos. Y es que el también actor James Tupper y padre de Atlas afirma que Anne quería que él estuviera a cargo de su patrimonio.

Según los documentos legales, obtenidos por TMZ, James asegura que Anne le envió por correo electrónico a él y a otras dos personas una copia de su testamento en 2011, cuando todavía estaban saliendo. James dice que en el correo electrónico Anne declaró que lo nombró albacea de su testamento para que pudiera llevar a cabo sus deseos financieros.

Homer, el hijo mayor de Heche, considera por su parte que el actor canadiense está manipulando la situación y que incluso impide la comunicación entre hermanos. James Tupper contraataca alegando que Homer «no es adecuado» para administrar los bienes de la actriz, argumentando que sólo tiene 20 años, que está desempleado, que abandonó la escuela y estaba distanciado de Anne Heche en el momento de su muerte. La batalla está servida.

