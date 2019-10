La banca digital, una aliada para fomentar la cultura del ahorro

Ahorrar es importante para superar imprevistos que puedan surgir en el futuro pero, sobre todo, para progresar. Así lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su último informe “Ahorrar para desarrollarse: cómo América Latina y el Caribe puede ahorrar más y mejor”, que aborda este problema. Además, señala que en esa región se ahorra menos que en las de economías más avanzadas; cerca del 18% de su Producto Interior Bruto (PIB), respecto a un 23%. Por eso, la(FMBBVA) trabaja para ofrecer a emprendedores con pocos recursos productos de ahorro, además de crédito y seguros, adecuados a sus necesidades.

“Existen dos factores clave que ayudarían a aumentar este bajo porcentaje de ahorro en América Latina: poder hacer transacciones sin coste, y operar desde cualquier lugar; algo que para muchas personas es normal, pero que para millones en el mundo es, además de un desafío, un sueño”, asegura la responsable de Productos de Ahorro de la FMBBVA, Paloma Pérez. “Por eso la banca digital es una aliada para fomentar el ahorro ya que permite que un emprendedor sepa cuánto dinero tiene en su cuenta para pagar el colegio de los hijos, o realizar el pago a un proveedor sin necesidad de usar dinero en efectivo”. La Fundación ha desarrollado una aplicación de banca móvil en Colombia que facilita la gestión del dinero de los emprendedores y evita su desplazamiento hasta la oficina.

“Gracias a la formación que he recibido, he aprendido a ahorrar. Ahorrar es muy importante, si no lo hacemos ¿con qué dinero vamos a ir al hospital si nos enfermamos y cómo vamos a pagar la educación de nuestros hijos?”, se pregunta Estela Rojas, una emprendedora peruana de la FMBBVA, una de las más de 1.9 millones de personas que tiene una cuenta de ahorro en una de las seis entidades de la Fundación.

Según su departamento de Medición de Impacto Social y Desarrollo Estratégico (MIDE), el reto es que estos casi dos millones de clientes utilice la cuenta de ahorro de forma continuada. Lo que eliminaría los riesgos del efectivo (robos o pérdidas), fomentaría el que más personas de su comunidad decidieran ahorrar y reduciría los costes transaccionales.

Con este objetivo, la FMBBVA imparte educación financiera a los emprendedores para que aprendan a ahorrar y puedan mejorar sus vidas. Como señala Banco Mundial, solo el 13% de la población adulta en la región ahorra en una institución financiera, frente al 27% a nivel mundial. Un porcentaje que se reduce al 10% si hablamos de mujeres (en el mundo, un 24%) y al 11% en el caso de los jóvenes (18% a nivel mundial).