LA BACHATA con buen año en RD

A diferencia de años anteriores, este 2019 la bachata ha brillado en diferentes voces. El indiscutible empuje que Romeo Santos ha dado a nuestro género autóctono con el disco “Utopía” ha servido como una especie de catapulta que ha despertado -musicalmente hablando- a varios exponentes.

Colaboraciones, lanzamientos de discos, artistas de otros géneros lanzando bachata, videos, son parte de las novedades importantes que el llamado género de amargue ha tenido este año en el país. Y es que a pesar de que la bachata recibió un duro golpe al ser sacada de la categoría de nominaciones de los Latin Grammy, no podemos negar que en el plano local se ha destacado. En disco, Romeo Santos colaboró con El Chaval de la Bachata, Frank Reyes, Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, Kiko Rodríguez, Teodoro Reyes, Joe Veras, Zacarías Ferreira, Luis Vargas, Monchy & Alexandra, Anthony Santos y Aventura. Al éxito de su producción, se sumó su gran concierto en el MetLife, donde reunió a más de 80 000 personas. Otro que ha brillado sin lugar a dudas es El Chaval de la Bachata, con el lanzamiento de su disco “Mil historias”, del cual tiene sonando en la radio el sencillo “Me sacaste del llavero”. El tema cuenta, además, con un audiovisual que supera las 180 000 visualizaciones en YouTube. También Joe Veras estrenó hace unos días nueva producción, el disco número 17 de su carrera, titulado “Provócame”, que contiene nueve temas. De este disco, el primer sencillo en promoción es “Qué poder tiene ella”, autoría de César David Castro Álvarez con los arreglos del propio Veras. Y después de varios años sin estrenar discos, Luis Vargas presentó “La raíz”. Sobre este trabajo, el “Rey Supremo” expresó en un comunicado que ha significado un gran reto en sus más de 30 años de carrera, destacando la calidad con que cuentan los diez temas. Juan Luis Guerra estrenó en abril “Literal”, un disco en el que, como de costumbre, navega por varios géneros, siendo la bachata uno de ellos. Las bachatas que integran el álbum son “Kitipun”, primer sencillo; “Corazón enamorado”, “Me preguntas” y “Cantando bachata”. Elvis Martínez también hizo su aporte al género con “Yo vivo por ti”, producción que salió al mercado a principio de este año. En este trabajo, “El jefe” incluyó once bachatas y dos temas a ritmo de reguetón. Además ofreció un gran concierto en Hard Rock Live que llevó por nombre “Con mucho sentimiento” y en el que contó con varios artistas invitados. Además de las producciones discográficas antes mencionadas, otros bachateros también se han destacado con lanzamientos de sencillos, como el caso de Anthony Santos que hace unas semanas estrenó el primer videoclip de su carrera, con el tema “Se acabó el abuso”. El video de esta bachata supera los dos millones de visitas en el canal de YouTube del artista. Natti Natasha y Romeo Santos unieron sus voces en “La mejor versión de mí”, canción que Natti incluyó en balada en su disco “IlumiNATTI” y meses después lanzó el remix en bachata con Santos. Vicente García lanzó “Ahí ahí”, un tema en el que fusionó la bachata, el trap y la música electrónica. La canción pertenece a su disco “Candela”. También Ala Jazá, que se ha popularizado por merengue de calle, logró este año buena acogida con su bachata “Si no me amas”. El video de esta canción se estrenó el 28 de febrero y tiene más de 14 millones de visitas. En el caso del bachatero Raulín Rodríguez, que cumple treinta años de carrera, está celebrando su aniversario con una gira de conciertos por los Estados Unidos y Latinoamérica. Hace unos días se presentó a casa llena en el legendario teatro United Palace de Washington Heights donde tuvo entre sus invitados a Romeo Santos. Hay que destacar también a los bachateros Frank Reyes y Zacarías Ferreira, que este año sorprendieron en otros géneros como merengue y baladas, respectivamente.

