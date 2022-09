La atleta venezolana Yulimar Rojas busca coronarse en la Liga de Diamante en Suiza

Entornointeligente.com /

6 Sep, 2022 | La temporada de la Liga de Diamante llegará a su final este fin de semana con las finales que se realizarán entre los días 7 y 8 de septiembre con la reunión de Zúrich (Suiza). Evento que se llevarán a cabo en el estadio Letzigrund y la céntrica plaza Sechseläutenplatz, y que reunirá a casi todas las grandes estrellas del atletismo mundial, donde se esperan los triunfos de la saltadora venezolana Yulimar Rojas, el pertiguista sueco Armand Duplantis y el mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen.

Esta temporada que tuvo doce paradas (Doha, Birmingham, Eugene, Rabat, Roma, Oslo, París, Estocolmo, Silesia, Mónaco, Lausana y Bruselas) reunirá en Zúrich a los ocho mejores clasificados en cada disciplina, incluyendo carreras de hasta 800 metros y entre los diez en carreras de más distancia. Una de las estrellas que el planeta tiene el ojo, es la venezolana Yulimar Rojas, actual campeona olímpica y mundial en triple salto, que logró la victoria hace dos semanas en la reunión de Lausana (Suiza) al imponerse con 15.31, y certificar su boleto a la final, pese a que cometió cuatro nulos y se quedó lejos de sus mejores marcas como el récord del mundo al aire libre de 15,67. En Zúrich, la atleta criolla espera resarcirse para llevarse la victoria y cerrar la temporada con un podio y porque no romper su propio récord mundial. Recordemos que Rojas no pudo estar en los primero eventos de la campaña por una pequeña lesión y por su preparación al Mundial en Estados Unidos a mediados de año. Entre los participantes estará Jakob Ingebrigtsen, que tratará de culminar un año redondo agrandando un palmarés en 1.500 que incluye un oro olímpico, uno de Europa y una plata mundial. No estará el español Mohamed Katir, que, aunque tenía plaza para la final en 1.500, dio por concluida su temporada tras el subcampeonato de Europa en Múnich, impidiendo reeditar el duelo continental entre dos de los mejores atletas de la actualidad.

