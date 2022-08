Entornointeligente.com /

La astrofísica moderna dando tumbos. Y, porque y para este cura ignaro raro cleuasmo asno, en su rincón universo espectral, en lo que le repugnaba a Jorge Luis Borges, en su jardín espectral, amontonando palabras que mi salvación y la de Maleo, labra, diciendo que apenas los instrumentos mas y más modernos como el del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI, por sus siglas en inglés), un dispositivo cuya construcción comenzó en 2015 y está conformado por más de 5.000 telescopios automatizados, cada uno de los cuales puede obtener imágenes de una nueva galaxia cada 20 minutos, además de agregar un millón de estas cada mes. DESI ya está abriendo nuevos caminos. Asina también telescopios: el eROSITA alemán, el cual trabaja en el rango de rayos X blandos, y el ART-XC ruso, a cargo de la observación de rayos X duros. Asín ansí el Telescopio del Horizonte de Eventos necesitó ocho telescopios gigantes, y, por último el famoso telescopio espacial James Webb , de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Canadiense y de la NASA, asina así finalmente, el telescopio Gemini Sur de 8,1 metros en Chile. Estos avanzados instrumentos de los, mas y más modernos, no han podido discernir que ha de existir un universo expansivo einsteiniano de luz curvada y un universo contractivo maleoiano de luz tragada. La misma varilla que le ocurriera y le pasara a Albert Einstein, y, no a usted, después del derrumbe de la Torres Gemelas Neoyorquinas el 11/09/ 2001, al no haberse desprendido, el doctor Einstein, de Aristóteles, y, siguió el principio del tercio excluso, y, no escuchara a Erwin Schrödinger y la parábola del gato vivo y el gato muerto en la armónica simultaneidad de los contrarios de Heráclito, del ser y no ser, de la vida y la muerte en la grisura sombría penumbra whitmaniana del yin yang de Laozi, la perogrullada primera vez de Perogrullo. Y, bueno, el pelón de bola de Albert Einstein, fue no escuchar a Perogrullo, lo que no le permitió llegar a la teoría del campo unificado de la materia y la energía, del campo gravitatorio y el campo electromagnético, de la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad. Y, Perogrullo, sí atendiera a Penélope, en el pasar por primera vez por el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso del tejer y el destejer la martaja de su suegro. En tanto que la teoría inédita novedosa avanzada cojedeña (TINACO), de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de Maleo 2001 de equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en la perogrullada primera vez de Perogrullo, viniera a complementar la tesis de Albert Einstein, que no viera en vida por culpa de Aristóteles. O sea, la teoría del campo unificado. Y, como tiénese dicho en el aquí y en el ahora, en el hoy es siempre todavía y el doctor Einstein no lo sabía, el universo expansivo einsteiniano de luz curvada ha de contener a la galaxia la Vía Láctea, y, millones de galaxias similaricadentes de curvatura espacial especial gravitatoria propincua a la vida asina como en la Tierra en la galaxia Vía Láctea y del universo contractivo maleoiano de Maleo 2001 de luz tragada en línea recta euclidiana a mas y más de 300 mil Kilómetros por segundos, por tan kilométrico campo gravitatorio ajeno a la vida asina como en la Tierra en el agujero negro descomunal. Y, apenas la aparatosa carrera de la astrofísica moderna es para mostrarnos algunas tímidas puntualidades espaciales sin precisión, de una galaxia de las millonarias que existen en el universo expansivo continente que contiene los contenidos de la de Vía Láctea. Por lo que ese comportamiento nos intuye a pensar y nos induce a decir con titularidad expresa: La astrofísica moderna dando tumbos.

Con digresión y sin digresión, la astrofísica moderna dando tumbos. Agora ahora hogaño, esta perola perorata alpargata de la paraulata llanera cojedeña cantarina en Cantaclaro de San Carlos de Cojedes, deviene y acontece por lo dicho en la página web de Últimas Noticias del 21 AGOSTO de 2022, https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciencia/nueva-foto-revela-que-estrella-mas-grande-del-universo-resulta-no-serlo/ : «Nueva foto revela que estrella más grande del universo resulta no serlo. Para el estudio se utilizó el telescopio Gemini Sur de 8,1 metros en Chile. Una nueva foto, tras las investigaciones realizadas con el telescopio Gemini Sur de 8,1 metros en Chile, revela que la estrella más gigante del universo, denominada R136a1, podría no ser tan grande como se calculaba hasta ahora. «Nuestros resultados nos muestran que la estrella más masiva que conocemos actualmente no es tan masiva como habíamos pensado anteriormente», explicó el astrónomo del NOIRLab Venu M. Kalari, de la Fundación Nacional de Ciencias —NSF, por sus siglas en inglés—, autor principal del artículo publicado en The Astrophysical Journal. De acuerdo con una nota de Sputnik , un grupo de científicos dirigidos por el astrónomo Kalari obtuvieron la imagen más nítida jamás vista de la estrella R136a1, la más grande del universo, foto que reveló que la estrella más grande del universo podría no tener las proporciones que antes habían calculado los estudios realizados. Esta colosal estrella es miembro del cúmulo estelar R136 que se encuentra a unos 160.000 años luz de la Tierra en el centro de la nebulosa de la Tarántula, en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana compañera de la Vía Láctea. Las observaciones anteriores daban cuenta que la R136a1 tenía una masa de entre 250 y 320 veces la del Sol. Sin embargo, nuevos estudios estiman que podría tener solo entre 170 y 230 veces su masa. No obstante, aun con los cálculos recientes, la denominada R136a1 es la estrella más grande del universo. La masa de una estrella puede estimarse comparando el brillo y temperatura observados por los astrónomos con predicciones teóricas. «La imagen más nítida del instrumento Zorro del telescopio Gemini Sur del Observatorio Internacional Gemini permitió a Kalari y a sus colegas separar con mayor precisión el brillo de la R136a1 de sus compañeras estelares cercanas, lo que condujo a una estimación más baja de su brillo y, por tanto, de su masa», señala la nota. En este sentido, los estudios demuestran que «el límite superior de las masas estelares también puede ser menor de lo que se pensaba», agregó el astrónomo. Este resultado también tiene implicaciones para el origen de elementos más pesados ​​que el helio en el universo. Estos se crean durante la muerte cataclísmicamente explosiva de estrellas de más de 150 veces la masa del Sol en eventos que los astrónomos denominan supernovas de inestabilidad de pares. «Si R136a1 es menos masiva de lo que se pensaba anteriormente, lo mismo podría ocurrir con otras estrellas masivas y, en consecuencia, las supernovas de inestabilidad de pares pueden ser más raras de lo esperado», dijeron el grupo de expertos. Variedad de telescopios El cúmulo estelar que alberga a R136a1 fue observado anteriormente por los astrónomos utilizando el telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA y una variedad de telescopios terrestres, pero ninguno de estos instrumentos pudo obtener imágenes lo suficientemente nítidas como para distinguir a todos los miembros estelares individuales del cúmulo cercano. El instrumento Zorro de Gemini Sur pudo superar la resolución de las observaciones anteriores gracias a una técnica de imagen especular que permite a los telescopios terrestres sobreponerse a gran parte del efecto de desenfoque creado por la atmósfera terrestre. «El telescopio toma miles de imágenes de un objeto brillante con una velocidad de obturación rápida de solo 60 ms. Los datos obtenidos se procesan para eliminar la borrosidad», explican los científicos. 40 mil imágenes Para el estudio realizado, los científicos utilizaron 40.000 imágenes del cúmulo R136 que se tomaron en 40 minutos. Cada una de estas imágenes es tan corta que la atmósfera no tuvo tiempo de difuminar los fotogramas individuales y, al combinar cuidadosamente las 40.000 tomas, el equipo pudo crear una imagen nítida del cúmulo, refirió la nota. Zorro y su instrumento gemelo Alopeke son generadores de imágenes idénticas montadas en los telescopios Gemini Sur y Gemini Norte, respectivamente. Sus nombres son las palabras hawaiana y española para «zorro» y representan las ubicaciones respectivas de los telescopios en Mauna Kea en Hawái y en cerro Pachón en Chile.»

Con divagancia y sin divagancia, la astrofísica moderna dando tumbos. Agora ahora hogaño, el telescopio Gemini Sur de 8,1 metros en Chile, ha revelado que nueva foto de la imagen más nítida jamás vista de la estrella R136a1, la más grande del universo resulta no serlo, la denominada como tiénese dicho R136a1, podría no ser tan grande como se calculaba hasta ahora, la estrella más masiva conocida actualmente no es tan masiva como se había pensado anteriormente, asina la titularidad expresa: La astrofísica moderna dando tumbos. Esta colosal estrella es miembro del cúmulo estelar R136 que se encuentra a unos 160.000 años luz de la Tierra en el centro de la nebulosa de la Tarántula, en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana compañera de la Vía Láctea. La masa de una estrella puede estimarse comparando el brillo y temperatura y el límite superior de las masas estelares también puede ser menor de lo que se pensaba de lo observados por los astrónomos con predicciones teóricas, y, asina también, se ha de tener implicaciones para el origen de los elementos más pesados ​​como que el helio en el universo. Estos se crean durante la muerte cataclísmicamente explosiva de estrellas de más de 150 veces la masa del Sol en eventos que los astrónomos denominan supernovas de inestabilidad de pares. Aun y aún, se sigue que ese tímido raquítico comportamiento fenoménico universal del universo expansivo einsteiniano de luz curvada del doctor Einstein, nos intuye a pensar y nos induce a decir con titularidad expresa: La astrofísica moderna dando tumbos.

Si la astrofísica moderna anda dando tumbos. Entonces sea dicho que la astrofísica moderna informa apenas algún comportamiento puntual de un fenómeno de una galaxia de las, mas y más de 8 millones de galaxias que existen en la ciudad desnuda universal del universo expansivo einsteiniano de luz curvada propincua a la vida del doctor Einstein. Ergo vergo sea dicho que cómo han de ser los ultramodernos telescopios avanzados de la astrofísica para el estudio y comportamiento del universo completo expansivo einsteiniano de luz curvada galáctica propincuo a la vida como en la tierra del doctor Einstein y el universo contractivo maleoiano de luz tragada en línea recta euclidiana agujero negro ajeno a la vida como en la tierra lo que intuye a pensar y lo que induce a decir con titularidad expresa: La astrofísica moderna anda dando tumbos.

