La aspiradora inteligente que friega y aspira todo tipo de suelos, rebajadísima en el Prime Day

Vamos a sernos sinceras: barrer, fregar y la mayoría de actividades necesarias para mantener nuestra casa limpias son un rollo aunque te montes un karaoke al más puro estilo Freddy Mercury. Y más ahora en verano que, al tener las ventanas abiertas todo el día para intentar no morir de calor, entra más suciedad. No en vano los robots aspirador son uno de nuestros gadgets tecnológicos favoritos.

Pero como que no nos guste no quiere decir que no lo tengamos que hacer, hemos aprovechado el Prime Day de Amazon para buscar aspiradores rebajados. Y hemos encontrado una súper oferta: el aspirador Tineco Floor ONE S3 rebajado 150 euros o, lo que es lo mismo, por 449 euros 299 euros .

Es un aspirador inteligente que incorpora la tecnología iLoop Smart Sensor , que detecta la suciedad para así ajustar automáticamente la potencia de succión y el flujo de agua. Lo mejor sin duda es su doble limpieza , ya que friega y aspira a la vez el suelo.

Es muy intuitiva , ya que en la pantalla LED cambia de color según el suelo por el que pasemos esté limpio o sucio. Además podemos usarla en todo tipo de suelos (baldosas, laminados de mármol, madera…) ya que su función de aspirado y trapeado limpia cualquier superficie. Por último en cuanto a autonomía tiene unos 35 minutos más o menos. 449 euros 299 euros .

Tineco Floor One S3 Aspiradora Escoba Inteligente Sin Cables, Función en Seco y Húmedo, Tanque Doble, Autolimpieza, Pantalla LED, Control de Aplicación, Potente, Ligera, Silenciosa y Friegasuelos

PVP en Amazon 299,00€ PVP en El Corte Inglés 499,99€

