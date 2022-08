La Asamblea Nacional presiona al Tribunal Electoral por el caso de Cambio Democrático

Entornointeligente.com /

Horas antes de que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) acudieran a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a sustentar su presupuesto para 2023, ese órgano del Estado indicó en un comunicado que observa con cautela la situación jurídica de los 15 diputados del partido Cambio Democrático (CD) que fueron objeto de un proceso de expulsión y revocatoria de mandato.

Se trata de los 15 diputados que el 1 de julio de 2021 votaron por el perredista Crispiano Adames para presidente de la Asamblea. Al respecto, CD señaló en un comunicado que «rechaza rotundamente la intromisión de la Asamblea» en sus asuntos internos.

En la comisión, los magistrados del TE Heriberto Araúz y Eduardo Valdés Escoffery fueron atendidos por 8 de los 15 diputados, entre ellos, Agustín Sellhorn, suplente de su esposa, Marylín Vallarino, una de las procesadas . Leyó una nota «por orden» de Yanibel Ábrego, jefa de la bancada de CD, que dice que recomendaría al Ministerio de Economía y Finanzas apoyar al TE con $4 millones que solicitó desde 2021 como parte del plan general de elecciones.

A su vez, el perredista Raúl Pineda pidió a los magistrados que regulen «las campañas sucias con mucho más fuerza» y señaló a los medios de comunicación. Dijo que en las pasadas elecciones hubo tolerancia y vaticinó que en Panamá podría pasar lo que sucede en México y en Colombia, donde asesinan a periodistas.

TE define subsidio para partidos: $9.1 millones

Una hora y 43 minutos le tomó a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) sustentar el presupuesto de su institución para 2023, un ejercicio que se llevó a cabo ayer miércoles 24 de agosto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Heriberto Araúz y Eduardo Valdés Escoffery, magistrados del TE, esperaban hablar entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., pero fueron atendidos después de las 12:00 m.d. Antes de escuchar a los magistrados, los diputados se tomaron casi dos horas para interrogar al director del Instituto de Investigación de Panamá, Arnulfo Gutiérrez. Le pidieron que les enviara un listado de las semillas que se podrían sembrar en la costa arriba de la provincia de Colón y los productos orgánicos que pequeños productores, con al menos tres hectáreas de terreno, podrían sembrar, entre otras cosas. Esta fue una petición del diputado Raúl Pineda, vicepresidente de la comisión.

¿Presión?

Cuando le correspondió el turno a los magistrados del TE, en la Comisión de Presupuesto, que está conformada por 15 diputados, solo estaban presentes 8. Más temprano, la Asamblea había emitido un comunicado señalando su «preocupación» sobre el proceso de expulsión y revocatoria de mandato a 15 de los 18 diputados del partido Cambio Democrático (CD), decisión que, precisamente, se encuentra en manos del magistrado del TE Heriberto Araúz, ponente del caso.

En la nota, la Asamblea –que preside el perredista Crispiano Adames– plasma que se observa con cautela la situación jurídica de los 15 diputados, que son procesados por votar -precisamente- a favor de su elección como presidente del Legislativo el 1 de julio de 2021.

«Ante estos hechos, la Asamblea Nacional se encuentra altamente preocupada por la situación que pueda surgir si se llega a vulnerar lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Panamá, cuyo tenor literal establece que ‘los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y los votos que emitan en ejercicio de su cargo», se indica en la nota.

El martes 23 de agosto, el TE admitió la impugnación que presentaron los diputados contra la decisión de expulsión adoptada por el Tribunal de Honor y Disciplina de CD, ratificada el 28 de julio pasado por la junta directiva de ese colectivo, que dirige Rómulo Roux.

$4 millones pendientes

Araúz inició la sustentación, recordando a la comisión que el TE tiene pendiente que se le asignen $4 millones que solicitó para el Plan General de Elecciones (Plagel) hace un año y no se le ha entregado pese a las gestiones.

El subdirector de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Vernaza, dijo que en septiembre les darían los fondos, a través de un traslado interinstitucional.

Subsidio y elecciones

Acto seguido, la directora de Planificación del TE, Yadira Castañeda, detalló que para 2023 la entidad pidió al MEF un presupuesto de $159 millones 461 mil 696, avalado en su totalidad.

De este total, $90 millones 121 mil 169 serían para funcionamiento. En tanto, $9 millones 168 mil 246 se usarían para el financiamiento público de los partidos políticos, y $54 millones 330 mil 321 para las elecciones generales y primarias de los partidos (compra de materiales y equipos).

El calendario electoral señala que las primarias de los partidos deben realizarse entre el jueves 1 de junio y el lunes 31 de julio de 2023.

Para inversión, el TE usaría $5 millones 841 mil 960.

Los magistrados fueron abordados por varios diputados. Se les anunció apoyo, se les consultó sobre la recolección de firmas de los aspirantes por libre postulación y se emitieron algunas sugerencias sobre el proceso electoral.

CD: apoyará al TE

Agustín Sellhorn, diputado suplente de CD, por ejemplo, dijo lo siguiente: «vamos a hacer una declaración que nos ha autorizado la presidenta de nuestra bancada, la diputada Yanibel Ábrego. Vamos a hacer la recomendación al MEF para que les den el apoyo de los $4 millones».

En tanto, Pineda dijo que le gustaría que el TE regule «las campañas sucias con mucho más fuerza». Afirmó que los medios de comunicación están representados por «cualquiera que tenga un gafete y una cámara». Dijo que cualquiera hace señalamientos que no son ciertos a personas electas y éstas no pueden demandar penalmente. «A mi me han dicho asesino, narcotraficante, maleante, me han dicho de todo y en 14 años de ser diputado no tengo ninguna denuncia (…)», clamó Pineda.

A su juicio, el TE ha dejado sola a la clase política en este tema. «Cualquier persona te monta una campaña sucia. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos la justicia por nuestras manos? ¿Cómo sacas en un periódico la cara de alguien que no tiene que ver con la noticia? ¿Cuándo vamos a regular esto en materia electoral, so pretexto de la libertad de expresión? Es por eso que llegamos a este momento en que nadie cree en nadie (…) lo que le sobró a Panamá en La campaña pasada fue la bendición de la tolerancia ante los señalamientos que hizo mucha gente (…) Vamos a pasar por lo que pasó México, Colombia, vamos a llegar a ese nivel para que nosotros tomemos correctivos. Solo ayer asesinaron a un periodista cobardemente en México, donde los políticos y los periodistas tienen que andar con cinco escoltas, porque no regulamos los medios de comunicaciones…», dijo.

Antes de que finalizara el turno de los magistrados, Pineda intentó que el magistrado Araúz se pronunciara sobre la polémica interna de CD, para elegir nuevas autoridades. Lo hizo con una pregunta disfrazada como si fuese un caso del PRD: «antes de que se me quede en el tintero ¿si un partido político no va a elecciones [internas]de su reestructuración y no cumple con la ley, por qué puede ir a la elección [general]?.

«La no renovación de los organismos políticos tiene hasta ahora una sola sanción: la suspensión del financiamiento público (…)», respondió el magistrado. Rápidamente, el diputado indicó que «yo soy miembro del Comité Ejecutivo, o sea, yo me puedo perpetuar en el PRD con mis 10 miembros pagando la multa, ¿sí o no?. «No tengo opinión al respecto», dijo el magistrado.

Por estos días, el TE también lleva un proceso sobre la renovación de las autoridades de CD, tema que ha enfrentado a la diputada Ábrego con la dirigencia de Roux.

