La ARP pide que la fiscala general investigue a Cartes o renuncie

De la noche a la mañana el sector pecuario pasó de ser anfitrión de Horacio Cartes a exigir que lo investiguen luego de que Estados Unidos lo agregara a su lista de corruptos. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) justificó las alianzas comerciales con el ex presidente de la República, pero advirtió que incluso apoyaría un eventual juicio político a Sandra Quiñónez si no abre una investigación para esclarecer las responsabilidades del líder de Honor Colorado en los hechos denunciados.

El titular de la ARP, Pedro Galli, fue uno de los primeros dirigentes en reaccionar ante el anuncio de la Embajada de Estados Unidos contra el ex mandatario. «Si (Sandra Quiñónez) no cumple con la función para la cual está destinada, quiere decir que su institución no está funcionando, entonces debe salir y si hay un juicio político y tiene una base sólida, por supuesto que nosotros vamos a acompañar», refirió luego de tuitear al respecto.

Ni 12 horas pasaron de que Galli lo haya recibido en el salón principal de la ARP junto con el titular de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, en el marco de la Expo Mariano 2022.

Los tres estuvieron en primera fila escuchando el informe del Banco Basa, acto que fue aprovechado para promover las precandidaturas de Santiago Peña a la presidencia y de Lea Giménez al Senado, figuras que participaron como analistas de esta edición de Basanomics.

Hace solo una semana el sector ganadero había exigido el fin de la corrupción durante la inauguración de la Expo Mariano y ahora su discurso choca con su amistad con un empresario designado por Estados Unidos como persona significativamente corrupta. Ante este contexto, Galli dijo que el auspicio de Basa como banco oficial de la feria, así como la presencia de las diferentes marcas del Grupo Cartes, es una cuestión comercial.

«Acá se está hablando por un lado del señor Cartes y por otro lado de empresas, que son personas distintas desde el punto de vista jurídico, lo que queremos es que se haga verdaderamente una investigación judicial y que se aclare, no soy la persona indicada para hacer un juicio», indicó.

Sin embargo, al ser consultado sobre la decisión que tomará el gremio para seleccionar a los expositores de la edición 2023 de la Expo, ya teniendo en cuenta el estatus de Horacio Cartes en Estados Unidos, afirmó que la Comisión de Asuntos Legales analizará el tema para emitir un dictamen.

Participación. Aunque Basa es el auspiciante estrella de la feria ganadera, de comercio y servicios, otras marcas del Grupo Cartes también ocupan espacios en el predio de Mariano Roque Alonso. Es el caso de caramelos Missy, Don Vito, Sbarro, así como las firmas ganaderas a través de importantes razas bovinas como Angus, Braford, Brangus, Nelore y Polled Hereford. Uno de los establecimientos del Grupo Cartes incluso quedó con varias premiaciones tanto en la especie bovina como equina, donde salió como gran campeón de la raza Criolla un ejemplar que incluso conoció el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, durante su recorrido por el campo de exposiciones (ver foto).

Para la ARP la imagen que tenga el mercado internacional y en especial el norteamericano es muy importante. «Los países o los clientes que tenemos en el exterior tienen que confiar en nuestro país, tienen que tener confianza en que las instituciones funcionen y si la Justicia no funciona, nadie va a creer en nuestro país», agregó Galli en medio de la espera de la habilitación de la carne paraguaya en EEUU.

Capasu. La Cámara Paraguaya de Supermercados también se pronunció en la misma línea que el sector ganadero. «La declaración del Gobierno de Estados Unidos involucra a personas e instituciones del Paraguay, por lo que consideramos que los organismos correspondientes en el país deben investigar esas graves acusaciones», exigió.

Escueto comunicado de UIP sobre sanción

«Ante la gravedad de las medidas anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, reafirmamos nuestro compromiso de promover instituciones que combatan al crimen organizado. Nadie está exonerado de actuar contra la constitución y las leyes. Que los Poderes del Estado actúen», fue el escueto comunicado difundido por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) en su cuenta de Twitter, con respecto a la calificación que recibió Horacio Cartes de «significativamente corrupto» de parte de Estados Unidos.

Enrique Duarte, titular de este gremio, expresó que ya la semana pasada, durante el acto inaugural de la Expo de Mariano, habían emitido una postura que viene al caso de esta acusación. «Yo había dicho que el progreso del país reside en la legalidad y transparencia de nuestros actos y en la seguridad jurídica», recordó Duarte. Refirió que también afirmó que la consolidación institucional tiene que derribar las barreras que imponen la corrupción, el abroquelamiento corporativo y las políticas que solo piensan en los intereses políticos. «Además, dije que nadie está exonerado de actuar en contra de las leyes y la Constitución y que deben imperar la ética y racionalidad», señaló al hacer un recuento de su discurso.

Agregó que si una situación irregular tiene que ser investigada, se debe imponer todo el rigor posible, «con la mayor transparencia y patriotismo», aunque no quiso arriesgarse a afirmar que la fiscala general Sandra Quiñónez debe ser apartada de su cargo para que investigue al ex presidente de la República.

Al ser abordado sobre la alta presencia de empresas del Grupo Cartes en la Expo de Mariano, Duarte aclaró que si bien la UIP no es organizadora de la muestra, el hecho de que el banco Basa sea espónsor oficial se debe a un acuerdo meramente comercial y no político.

