La armada de jugadores vinotinto de la MLS en la selección nacional de Venezuela

Luis Vílchez / @lvilchez8.- La mayoría de los fanáticos criollos ven por encima del hombro a la MLS, un campeonato que ha sido tierra fértil para los jugadores venezolano. Lo ideal es el Viejo Continente como destino para los futbolistas es casi una perogrullada, que aclaró Salomón Rondón en una entrevista por Instagram Live de la FVF: «Sin despreciar a ligas como la MLS, mi consejo es que aspiren siempre a jugar en Europa». Pero las aspiraciones son una cosa y los hechos otra. La realidad es que es el torneo donde hay más jugadores convocados del exterior con siete citados (de los países que compiten en UEFA hay seis). Una cifra que pudo aumentar si no se lesionaba Miguel Navarro. De esa densidad de llamados están los que viven mejor momento.

Sin mucha confianza de José Néstor Pekerman, pero sí con un gran nivel en la MLS llega Cristian Cásseres Jr con dos goles y cuatro asistencias en 27 partidos (1101) en el New York Red Bull. Por su rendimiento llegaron ofertas del Viejo Continente, pero no satisficieron las pretensiones del cuadro de la Gran Manzana. El segundo mejor box to box de Venezuela, detrás de Yangel Herrera. Juega también de enganche y como extremo. El ex Deportivo La Guaira es muy polivalente y está llamado a ser presente de la Vinotinto. Si bien el rendimiento de los clubes no se traslada automáticamente a la selección, porque son contextos distintos. No es FIFA 2023 o un «copia y pega», pero si se puede decir que el «Novillo» llega con ritmo y confianza.

Son pocas las veces que Venezuela logra tener más de un jugador en un club del extranjero y más extraño que ambos rindan a buen nivel. Una de esas bonitas coincidencias se da en el Real Salt Lake con Jefferson Savarino y Sergio Córdova. El ex Zulia ha disputado 17 partidos (1365 minutos), ha marcado seis goles y ha dado cuatro asistencias. Mientras que el oriundo de Calabozo acumula ocho dianas y una asistencia en 31 partidos (2158 minutos). Ninguno ha logrado brillar juntos con la selección absoluta, pero en tándem capaz le da soluciones a Pekerman en el ataque.

Pero no todo es ataque, porque de la MLS también llega defensa en la figura de José Martínez. El «Brujo» se ha consolidado en el Philadelphia Union en donde lleva dos asistencias en 28 partidos (2348 minutos). Uno de los mejores volantes de primera línea de los Estados Unidos y un espartano con la Vinotinto. Poco a poco mejora su efectividad en los pases, para que sus recuperaciones tengan un buen desenlace. Un galgo que al lado de Tomás Rincón ha hecho recordar los tiempos de Franklin Lucena con el «General». Luego con actuaciones más intermitentes están: Josef Martínez, Christian Makoun y Ronald Hernández.

En otrora los legionarios de mayor nivel llegaban de España o Italia para la Vinotinto. Pero el terremoto en la selección-FVF también tuvo sus réplicas en el exterior. La actualidad la marca la MLS, que también se ha convertido en una plataforma para cruzar el charco. El trabajo de Pekerman consistirá en realzar la estima en el jugador criollo y volverlos a colocar en Europa, para luego romper con la cuotas que se tuvieron en el pasado, que eran inferiores comparadas con los rivales de la Conmebol. Sin embargo, el futuro se construye con el ahora. El presente está marcado por la armada de los Estados Unidos que están en Austria para ratificar su buen momento.

