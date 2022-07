La aproblemada plataforma Celsius finalmente se declara en bancarrota por la tormenta en los criptoactivos

Entornointeligente.com /

El prestamista de criptomonedas Celsius Network Ltd. se acogió al Capítulo 11 de la bancarrota, la última víctima de una caída de US$2 billones (millones de millones) que acabó con algunos de los nombres más importantes de la industria y expuso a cientos de miles de inversores individuales a grandes pérdidas.

Celsius, que tiene más de 100.000 acreedores, dijo que dio el paso para estabilizar su negocio y elaborar una reestructuración para todas las partes interesadas. La presentación se realizó en el Distrito Sur de Nueva York y enumeró a Alameda Research, la empresa comercial cofundada por el multimillonario criptográfico Sam Bankman-Fried, entre los principales acreedores.

La compañía, uno de los mayores prestamistas de criptomonedas, había acumulado más de US$ 20 mil millones en activos al ofrecer tasas de interés de hasta el 18% a los depositantes antes de detener todos los retiros en junio en medio del pánico de los clientes . En su última declaración, Celsius dijo que tiene activos y pasivos estimados entre US$ 1 mil millones y US$ 10 mil millones.

¿Qué es Celsius? La plataforma cripto que está hundiendo al bitcoin y que tiene en un «corralito» a sus inversionistas

Los problemas de Celsius son emblemáticos de los que plagan el espacio de los activos digitales, donde el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos ha hecho huir a los inversores y ha provocado el colapso de los prestamistas y los fondos de cobertura . El corredor de criptomonedas Voyager Digital Ltd. solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 este mes, mientras que los liquidadores han sido llamados para el fondo de cobertura de criptomonedas en bancarrota Three Arrows Capital.

Los mercados de criptomonedas tomaron con calma la declaración de bancarrota de Celsius, con el bitcoin avanzando un 1,7% a poco menos de US$ 20.000 el jueves por la mañana en Londres, incluso cuando las acciones europeas cayeron.

Las dudas sobre los rendimientos altísimos que respaldan productos como los que ofrece Celsius se intensificaron después del colapso de la moneda estable algorítmica TerraUSD en mayo. Otro prestamista centralizado, Babel, también detuvo los retiros y los precios de las criptomonedas se desplomaron, con el bitcoin y el ether perdiendo la mitad de su valor desde finales de diciembre.

Para Celsius, su negocio se basó en el préstamo de criptomonedas prestadas por sus clientes a inversores institucionales. También participó en una gran cantidad de aplicaciones de finanzas descentralizadas.

