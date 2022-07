La antología que reúne a 60 poetas chilenos que han escrito sobre el amor

Entornointeligente.com /

Un libro que reúne a 60 poetas que han escrito sobre el amor ha publicado la editorial Escrito con Tiza. Se trata de «Esto es amor», una antología a cargo del escritor Mario Valdovinos, con ilustraciones de Carla Morales.

«¿Por qué estos autores y autoras, por qué no estos otros u otras? Porque son de acá, cercanos, del país, hombres y mujeres, jóvenes y no tanto. En suma, una antología destinada a los estudiantes, a los que aún lo son y a los que dejaron de serlo», dice Valdovinos en el prólogo de la obra.

Valdovinos es escritor de novelas, dramaturgo, director de teatro, cronista y crítico literario, entre otros oficios relacionados al mundo de la lectura y las artes. Ha sido, además, profesor de literatura en distintas universidades en Chile y profesor de enseñanza media. Ha tenido una prolífica carrera como escritor publicando más 20 títulos, 4 de ellos libros infantiles: Nunca se conversó del mar en nuestra casa (1990) Epistohilario (1993), Gaticuentos (1994), Honor y gloria a Bartolo (2001).

El antologador cuenta que el criterio de selección de los poemas «fue un acuerdo, aquello que a la editora y a mí, en ese orden, nos removiera algo. Siendo bien distintos llegamos a territorios y nubes comunes. Después vino el problema de los derechos y ahí comienza la antipoesía. Remover es estremecer, se lee un poema de tema sentimental y algo queda suspendido en la atmosfera del lector. Tal es el objetivo».

Los poemas además pertenecen a distintas generaciones. «Hay varios, Mistral, Neruda, Hahn, Teillier, Teresa Calderón. Cada uno de ellos, según cada época y y de acuerdo a los cambios de sensibilidad, podría ser hoy un o una poeta del amor y mañana del desamor».

LISTADO DE POEMAS Y AUTORES

Por la orilla de la mar * Manuel Magallanes Moure La cita * Carlos Pezoa Véliz Soledad (Fragmento) * Carlos Mondaca Soneto VI * Pedro Prado Ausencia * Gabriela Mistral El aroma tenaz * Ángel Cruchaga Santa María Balada de lo que no vuelve * Vicente Huidobro Pasaste lentamente… * Pedro Sienna Páginas de diario * Teresa Wilms Montt Círculo * Pablo de Rokha Algo tuyo que vive * Juan Guzmán Cruchaga Canción de noche * Alberto Rojas Jiménez Invitación a Millaray * Juvencio Valle La lejana * Romeo Murga Amores: Delia (II) * Pablo Neruda Los besos * Braulio Arenas Aromos * Nicanor Parra Yo he nacido, amor * Roque Esteban Scarpa Celular 09-2119000 * Gonzalo Rojas Cenizas * Esther Matte Existe una pulcritud en el modelo * Alfonso Alcalde Dormid, dulces amantes * Miguel Arteche No sé si te vas * Cecilia Casanova Del pecado su símbolo * Stella Díaz Varín El manantial * David Rosenmann-Taub Por eso el corazón * Sara Vial Álamos de cajón * Enrique Lihn Página * Alfonso Calderón Estas son las que te amaron * Efraín Barquero La despedida * Rosa Cruchaga de Walker Leve canción * Pedro Lastra No te amo, amo los celos que te tengo * Armando Uribe Dónde viví * Hernán Valdés Después de todo * Jorge Teillier Sueño * Floridor Pérez Sóplame este ojo * Óscar Hahn La vieja trampa * Omar Lara Lunes negro * Manuel Silva Acevedo Otro amor * José Ángel Cuevas Príncipe azul * Alejandra Basualto Canario * Heddy Navarro Me preguntas * Paz Molina Podríamos irnos * Claudio Bertoni Infructuosa * Gonzalo Millán Parque central * Eugenia Brito Y mis ojos buscarán elevándose tus ojos * Raúl Zurita Pasan a veces mis ojos por tus ojos * Arturo Fontaine Talavera Tango caminado * Mauricio Redolés Palabras de objeto (Fragmento) * Verónica Zondek Coleccionista * Carmen Gloria Berríos Puro suceder de miradas anteriores * Teresa Calderón Niña azul (Kallfvmalen) * Elicura Chihuailaf A mi despertar con una nueva cara conmigo * Jorge del Río Es absurdo * Lila Calderón Código secreto * Eduardo Llanos En la calesita transeúnte * Cecilia Almarza Tu novio te dejó * Bárbara Délano Sin título * Rosabetty Muñoz La separación * Bruno Cuneo En el vacío esperas (Inédito) * Alejandra Cadena

