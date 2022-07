La animadora Rebeca Moreno reacciona a las acusaciones de ser una «vividora» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La periodista venezolana Rebeca Moreno respondió a un usuario que le dijo que aprovechaba su trabajo como influenciadora para vivirse de los emprendedores. La comunicadora social y creadora de la marca «mamá con glamour» estuvo respondiendo preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, por este motivo Moreno aprovechó de responder a una crítica que le realizó un seguidor al preguntarle si ella era una de las influencer que le gusta vivir a cuesta de los emprendedores.

En este caso, la periodista no se quedó cada y puso fin a todos los rumores malintencionados que la catalogan como una mujer interesada en lucrar, explicando « Esta pregunta me encanta responderla y ustedes no se preocupen que no me roba ni un poquitico de energía, a que no te han contado que soy de las poquitas contadas con los dedos de solo una mano, que no le cobra absolutamente a ningún emprendedor por promocionarlo, venga de donde venga y haga lo que haga».

Seguidamente, los seguidores comentaron lo contrario y expresaron que mentía al público pues si cobra, y una usuaria reclamó « Ella le cobra a los emprendedores por estar en sus eventos y si, ha hecho bastante intercambio!! De ahí salió su proyecto!! No sé qué tiene de malo asumirlo!».

