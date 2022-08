La angustia de Juan José Camero por un problema de salud

Entornointeligente.com /

El artista contó que está «casi ciego» y reveló el diagnóstico que padece y cómo lo transita: «Trataré de ser breve y de explicarles como mejor pueda hacerlo», comenzó el actor su extenso mensaje.

Informate más Críticas para Taylor Swift, Steven Spielberg y más por el uso de sus jets privados «Lo cierto es que fui demorando la decisión de compartir con ustedes mi actual realidad, sin que ello conlleve la más mínima pretensión de agobiarlos, nada más lejano; solo me es necesario porque mi alma me dicta hacerles esta confesión, que desde ya cuesta. Espero e ilusiono comprendan el verdadero sentido, el motivo que me lleva a hacerlo», precisó.

Y siguió: «Quizás muchos ya lo han advertido, dada mi dificultad para escribir y las veces que me veo obligado a corregir. No sé por qué me dilaté en revelar esta verdad, ni tampoco por qué hoy y no antes, me dedico a hacerlo».

«Quizás, la decisión está gestada por mi esencia de lealtad y sinceridad con todos aquellos seres humanos con los que de alguna manera me relaciono», indicó sobre su decisión de hablar ahora.

Y explicó qué problema en su visión tiene: » La niebla ha cubierto mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto, no puedo leer ni escribir como antes lo hacía . He intentado todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años que comenzó esta dificultad la he venido transitando con la esperanza puesta en un sin fin de tratamientos realizados, pero los mismos no prosperaron».

«Debo decir que mi ceguera no es total, no necesito palpar un rostro para saber cómo es, puedo andar por esta casa sin tropezarme y asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente, los regalos de la naturaleza. También puedo, y lo hago, recoger con cuidado los benditos frutos del limonero que da una planta en el fondo de la casa donde habito», resaltó sobre su cuadro.

Y explicó con exactitud: «Tengo una ceguera relativa, los innumerables y competentes profesionales que he consultado, a quienes les agradezco su esperada y profunda dedicación, han determinado y coincidido en que cuento solo con un diez por ciento de mi capacidad de mi visión que es casi, y lamento decir esto, casi una semi ceguera. El diagnóstico, según cientos de profesionales a los que concurro, han concluido que es absolutamente irreversible «.

«Es cierto, lo asumo y comparto con ustedes, pero no me siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano. Y como diría Saramago: ‘Hay mucha ceguera en el mundo y este mal se extiende. Claro está que no es una ceguera física o al menos, no solamente. Pienso que no estamos en un mundo en el que usamos la razón de forma racional. Usamos la razón para, por ejemplo, llegar a la luna, pero somos incapaces de usarla para llegar a otros seres humanos, a quienes, finalmente, son el universo más cercano y verdadero que tenemos’. Infinita gratitud por leer esto que no me fue nada fácil de confesar. Espero que reciban de mí un fuerte y mi siempre sincero abrazo», concluyó Juan José Camero el texto.

