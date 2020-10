La alulosa, un endulzante sin los efectos negativos del azúcar regular

Entornointeligente.com /

Por los efectos negativos del azúcar muchos buscan alternativas más saludables, por lo que en la actualidad encontramos en los supermercados diferentes tipos de edulcorantes y otras opciones.

Existe una nueva alternativa denominada alulosa, la cual se encuentra en la naturaleza y tiene ventajas para la salud, aunque aún tiene poca popularidad, según el sitio web Meganoticias.

¿Cómo afecta a nuestra salud el consumo de azúcar refinado? Se trata de un compuesto endulzante, que no ha sido incluido en esa categoría debido a que no se metaboliza como tal en el organismo. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) oficialmente no la identifica como azúcar en las etiquetas de los productos que la contienen.

La alulosa ha sido denominada además como azúcar rara y se la encuentra en pequeñas cantidades especialmente higos, kiwi y pasas. Es extraída de estos alimentos y ofrece un ligero sabor dulce, no obstante, no activa los mecanismos conocidos del azúcar regular, por lo que se la considera más saludable.

Esta sustancia puede disolverse fácilmente en café, té u otras preparaciones. Además, no contiene gluten y no incide en el índice de glucosa en la sangre, según estudios.

¿Es posible preparar postres sin azúcar? Estas son algunas opciones Un uso complementario La alulosa ya se ha probado en la preparación de postres como pasteles, muffins o brownies, señala la nutricionista April Graff para Free Press de Minnesota.

Esta sustancia puede ser de gran utilidad de forma complementar ciertos edulcorantes, una utilidad que actualmente ya se le da a la stevia. “(La alulosa) es un complemento notable de los edulcorantes de stevia en las formulaciones de alimentos”, explicó Jim Carr, director de tecnología global de ingredientes, edulcorantes, Tate & Lyle.

¿Cómo afectan al cerebro las bebidas azucaradas? “La alulosa permite que la stevia alcance niveles más altos de reducción de azúcar, mejora la calidad del sabor y puede reducir los costos generales de edulcorantes”. (I)

LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com