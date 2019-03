La Alianza Panameña por la Vida y la Familia asegura que se está cuartando la libertad y defensa de la familia

Entornointeligente.com / La mañana de este miércoles, se realizó la conferencia que denuncia, por parte de la Alianza Panameña Por La Vida y la Familia, el cierre y la restricción de cuentas en Twitter de activistas y personas con opiniones contrarias a la ideología de género identificados como grupos profamilia.

El presidente de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, Juan Francisco De La Guardia denunció que estos grupos pidieron a Twitter que se nos castigara solo porque pensamos diferente a ellos, calificando subjetiva y arbitrariamente nuestras opiniones como “discurso de odio”.

Por otro lado, el exdecano de la facultad de derecho de la Universidad de Panamá, Gilberto Boutin, expresó que “el problema que se está presentado no es sexual, el problema es que se busca romper contra la ideología que se tiene por derecho desde siempre”.

Por su parte, uno de los que indico su pensar por lo que ocurrió fue el caricaturista Delmiro Quiroga, detallando que “Está en riesgo no solo la familia, sino también la libertad que tenemos todos, he sido caricaturista por más de 30 años y existen trabajos que han molestado, pero no por ello me cerraban mis cuentas”.

Los conferencista indicaron que ellos no están en contra de la homosexualidad, ellos defiende la familia como tronco común de la sociedad, y que los que está pasando rompe contradictoramente lo que establece la ley en cuanto a las libertades.

En cuanto a tuiter, establecieron que preguntaron porque les habían cerrado las cuentas, y los administrativos de estas cuentas les comunicaron que habían infringido alguna de las políticas que establece el uso correcto de la misma, mas no les señalaron cual.

“Activistas pidieron que nos castigarán, cerrando nuestras cuentas, solo porque tenemos una forma de pensar diferente a ellos. Aclaramos, no estamos en contra de la homosexualidad”, dijo Juan de la Guardia, presidente de Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Vía @dany_3095 pic.twitter.com/7FpxRH2KTv

