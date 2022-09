La agrupación SCAPE estrena videoclip de la canción «Dime»

Entornointeligente.com /

Luego de estrenar su primera producción discográfica titulada «Omega», la agrupación Scape que combina el hard rock con el pop-rock de los años 80 y 90, ha comenzado a posicionarse como uno de los nombres con mayor porvenir dentro de la movida del rock venezolano. Mirando hacia el futuro, el pasado 28 de agosto acaban de lanzar un nuevo sencillo promocional, titulado «Dime», con su respectivo videoclip que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y redes sociales. Como si no fuera suficiente, el sábado 3 de septiembre a las 06:00 pm en el Centro Cultural Santa Fe, ofrecerán un concierto donde además de demostrar su talento, rendirán tributo a la legendaria agrupación JOURNEY.

El video de «Dime» ya se puede disfrutar en el siguiente link de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=m7gIQ2cQbEQ

Fundada apenas en febrero de 2021, la agrupación SCAPE practica un hard rock muy vintage y está conformada por Fabio Genovesi (guitarra y voz líder), Pedro Rojas (piano, sintetizadores y coros), y Rodrigo Ríos (bajo y coros), junto al invitado especial Manuel Jiménez en la batería, conocido por su trabajo con Sibelius y Euphoria Rock Sinfónico. Para el tributo a Journey, dada la complejidad de la música, la banda contará con dos invitados muy importantes en las guitarras: Vicente Gazzara y Luis Gerardo Moreno (guitarrista de Lasso, Ardos y Euphoria RS).

«Dime es una canción que trata de reconciliación y en este caso tiene un final feliz ya que el amor gana. Tiene un ambiente de alegría y felicidad, por lo que hicimos que la instrumentación fuese sola en acordes mayores que transmiten ésas emociones positivas. Es una letra versátil, ya que independientemente del género, cualquier persona puede sentirse identificada. Es el primer single del segundo álbum en el que estamos trabajando y que saldrá durante el primer trimestre de 2023», expresaron los integrantes de SCAPE.

En la grabación tanto del audio como del video de «Dime» participó un equipo de profesionales de primer nivel. La mezcla estuvo a cargo de Luis Flores y el propio Fabio Genovesi se encargó del Master. Roco Medina fue el director del video, siguiendo el concepto que le presentó la banda. Vicente Gazzara estuvo a cargo de la iluminación y las cámaras. La edición y la colorización las realizó también Roco Medina y el maquillaje de los músicos lo hizo Alhena Genovesi. El videoclip fue grabado en Shotos Photo Studio (Caracas, Venezuela).

¿Por qué rendir tributo a Journey?

Es tal la influencia de la banda Journey en estos jóvenes, que el nombre del grupo, SCAPE, es tomado del disco de Journey titulado «Escape». Con este tributo que tendrá lugar en el Centro Cultural Santa Fe, cuidarán todos los detalles musicales y el público podrá disfrutar de canciones clásicas como Only the Young, Any way you want it, Don’t stop believing, Separate ways, Faithfully, Loving ※ touching – squezing, Be good to yourself y Lights entre muchos otros hits radiales que marcaron una época.

Lo más interesante de la banda SCAPE, es que ninguno de sus integrantes supera los 25 años de edad, pero sus principales influencias vienen del rock y del pop de los años 70, 80 y 90, completamente lo opuesto a lo que se aprecia en los jóvenes de su generación. Ahora la banda trabaja en el proceso de composición de lo que será su primer disco larga duración de puros temas originales que saldrá durante el primer trimestre de 2023.

Para conocer más del estilo música de SCAPE, el EP «Omega» se puede disfrutar en el canal de Spotify de la banda: https://open.spotify.com/artist/3eHb6dISkJjQDhIuiUt3RG?si=c_kfcdDLQhOcRW0EqJAJug

El videoclip de «Mujer Fatal» se puede disfrutar en el siguiente link de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6b3LetwYL60

Sigue a SCAPE en sus diferentes redes sociales:

Intagram: @scapebandofficial https://www.instagram.com/scapebandofficial/?utm_medium=copy_link

Youtube: Scape https://www.youtube.com/channel/UCJ4M4AcH1Kwd0Mt4QLh2S0Q

