La agenda humanitaria entre Colombia y Nicaragua, ¿una nueva vía para la liberación de presos políticos?

Colombia asegura mantener una agenda bilateral con Nicaragua para gestiones humanitarias. Organismos de derechos humanos tienen la esperanza de que Bogotá pueda ser el puente para liberar a más de 190 presos políticos.

El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro confirmó que su administración mantiene una comunicación privada con el gobierno de Daniel Ortega para gestiones humanitarias.

La cancillería colombiana dijo en un comunicado que promueve y defiende los derechos humanos y por esa razón desarrolla acciones internacionales con fines humanitarios en Nicaragua.

«Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional, que la Cancillería preservará», rezaba la nota.

Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses afirman que podría tratarse de una gestión que tenga como resultado la liberación de los más de 190 opositores detenidos por el gobierno de Daniel Ortega.

Según, Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, «se está hablando de una iniciativa que proviene del presidente de Colombia para interceder por los presos políticos».

«Para nosotros resulta una iniciativa positiva», agregó.

También lea Opositores nicaragüenses critican al presidente de Colombia Otras instituciones, por contra, critican que Colombia ha manejado las conversaciones con Nicaragua de forma muy privada.

«Que los hechos demuestren que efectivamente van a contribuir a que la tiranía cese la represión y deje que Nicaragua comience una vida en libertad para vivir y vivir sin miedo», dijo Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

Las conversaciones privadas entre Bogotá y Managua se dan en paralelo a la presentación de los presos políticos en la televisión oficialista que comenzó esta semana.

El gobierno nicaragüense no se ha referido a la agenda bilateral entre ambos países.

LINK ORIGINAL: La voz de america

