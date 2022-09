La agenda de Irina Karamanos en Nueva York: Encuentros con académicos y foco en asuntos políticos y de género

Entornointeligente.com /

Tal como ocurrió en la última gira a Colombia, la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, organizó una agenda paralela a la del Presidente Gabriel Boric en Nueva York, en el marco de la participación del gobernante en la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas, instancia en la que debutó ayer.

De hecho, ayer estuvo acompañando al jefe de Estado en la sede del organismo ubicada a un costado del East River, y a partir de hoy desarrollará una serie de actividades relacionadas con los asuntos que ha buscado impulsar desde que llegó a La Moneda como la pareja del Mandatario.

Este miércoles, a las 09:30 horas locales (10:30 en Chile), Karamanos llegó hasta el Frank Kingdon Lecture Hall, ubicado cerca del barrio de Greenwich Village, para participar en el foro «Los procesos de transformación en política institucional – Latinoamérica y más allá» , organizado por The New School for Social Research.

En la previa de ese encuentro, Irina comentó a Emol que en esa actividad «se tratará de la posibilidad de los procesos de transformación desde dentro de la institucionalidad política, desde un enfoque feminista en diferentes espacios».

Posteriormente, durante la tarde, a eso de las 17:45 horas (18:45 en Chile) se sumará a la conmemoración de los 50 años del discurso del ex Presidente Salvador Allende ante las Naciones Unidas, la cual fue organizada por el Gobierno de España, en conjunto con la embajada de Chile ante la ONU y la Fundación Allende.

También tendrá actividad protocolar , porque después de ese encuentro, acompañará a Boric a la recepción que ofrecerá el Presidente de EE.UU., Joe Biden, a los líderes de los países que participaron en la Asamblea General. Antes, ya había sostenido un encuentro de primeras damas en el consulado de Brasil en Nueva York.

«El discurso del Presidente ante la Asamblea fue un orgullo y un gran aporte al debate internacional». Irina Karamanos, coordinadora sociocultural de La Moneda Este viernes, en tanto, acudirá a la Universidad de Columbia. Al respecto, indicó a este medio que «habrá un conversatorio con feministas de la universidad, sobre los mismos temas de género y poder y una reunión con Victoria Murillo en la misma línea de la posibilidad de innovar las instituciones políticas».

También está evaluando acudir a una cita con una organización de mujeres de esa casa de estudios, con estudiantes de postgrado de administración pública que son chilenas . Será un conversatorio horizontal, donde el debate será iniciado por ella.

Respecto al desarrollo de la gira, Karamanos destacó que » es un viaje importante, en donde Chile reafirma su compromiso con la agenda 2030 en materia económica, medioambiental, en DD.HH. y también en la profundización de la democracia».

«En ese marco, vengo a fortalecer a la delegación, a apoyar al Presidente», añadió, junto con subrayar que el mensaje que entregó Boric a la ONU «fue un orgullo y un gran aporte al debate internacional».

Agenda de Boric

Esta jornada, el Mandatario tiene una apretada agenda de actividades, las cuales comenzaron a las 07:45 horas locales, con su participación en el Panel de Alto Nivel sobre Océanos «Financing Ocean Solutions for People and Planet» , organizado por la Misión Permanente de Canadá ante Naciones Unidas.

Luego, a las 10:00 horas, sostendrá una reunión con el Canciller de Alemania, Olaf Scholz, y a las 11 con el Presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass. Al mediodía, tiene programada una cita con la Primera Ministra de Barbados, Mía Mottley y media hora después con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Por la tarde, a las 15:30 horas, participará en un evento de seguimiento a la COP 27 . A las 17:20 horas, se reunirá con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con quien luego se encabezará la conmemoración del 50° aniversario del discurso de Allende. Cerrará el día con la recepción ofrecida por el Presidente Biden.

