La Agencia Espacial Europea quiere invertir en la energía solar basada en el espacio

Entornointeligente.com /

Europa quiere desarrollar energía solar basada en el espacio para aumentar su independencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero .

Josef Aschbacher (director general de la Agencia Espacial Europea (ESA)) indica que «dependerá de Europa, la ESA y sus Estados miembros impulsar la tecnología para resolver uno de los problemas más apremiantes en la Tierra».

El objetivo de Aschbacher es obtener apoyo y financiación para el ‘Programa Solaris’, abogando por la energía solar del espacio como clave para la descarbonización energética en Europa.

It will be up to Europe, @ESA and its Member States to push the envelope of technology to solve one of the most pressing problems for people on Earth of this generation. Much will be on the table at #CM22 .

— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) August 16, 2022

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com