La Aemet pronostica heladas en el norte peninsular y lluvias en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, jueves, nevadas en zonas altas del noroeste peninsular; heladas en el interior de la mitad norte peninsular y nordeste de Castilla-La Mancha, y posibles chubascos puntualmente fuertes en las islas Canarias de más relieve. En el área del litoral cantábrico oriental, precipitaciones de madrugada, que remitirán rápidamente. Probables chubascos ocasionales por la mañana en el extremo nordeste de Cataluña y Menorca , tendiendo a poco nuboso. Aumento de la nubosidad durante el día en la mitad noroeste peninsular, con precipitaciones en Galicia , que serán más frecuentes y persistentes en el litoral oeste, extendiéndose a partir de la tarde al resto del tercio noroeste peninsular. En Canarias, cielo nuboso con precipitaciones, más probables e intensas en las islas de mayor relieve, donde podrían ir acompañadas de algunas tormentas ocasionales y ser puntualmente fuertes. También habrá intervalos nubosos en el extremo sudeste peninsular y poco nuboso en el resto. La cota de nieve en el noroeste peninsular se situará entre los 400/700 m. al principio de la jornada, subiendo a 1.000/1.300 m. Las temperaturas estarán en descenso en Baleares . En la Península, diurnas en ascenso en el tercio norte y en descenso en el tercio sudeste. Las nocturnas también bajarán en el interior, con heladas en amplias zonas de la mitad norte y en el nordeste de Castilla-La Mancha. Habrá predominio del viento de componente oeste en las vertientes atlántica y cantábrica y en el litoral andaluz, con intervalos de fuerte en el litoral norte de Galicia, Estrecho y litoral de Alborán. De componente norte en Canarias y, al principio, en el área mediterránea. Predicción por Comunidades Autónomas: GALICIA : Cielo nuboso o cubierto, con brumas y bancos de niebla en el sureste. Precipitaciones débiles y dispersas en el litoral al principio que se generalizarán por la tarde a toda la Comunidad, pudiendo ser localmente fuertes. Cota de nieve alrededor de 700/800 m. durante las horas nocturnas y de 1.000/1.200 m. en las horas diurnas. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos. Heladas débiles y dispersas en zonas altas del cuadrante sureste. Viento del suroeste en el litoral al norte de Fisterra y del sur girando a oeste en el litoral al sur; en el interior, viento flojo de sur y suroeste, moderados en las horas centrales cuando se esperan rachas muy fuertes en el extremo norte. ASTURIAS : Intervalos nubosos aumentando a cubierto. Lluvias y chubascos en el extremo oriental y en el litoral de madrugada, que por la tarde se generalizarán en todas las zonas, pudiendo ser localmente fuertes y moderados en las montañas. Brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Cordillera. Cota de nieve en ascenso entre los 700/800 metros a 1.000/1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ascenso. Heladas débiles en la Cordillera, más intensas en cumbres. Viento de suroeste, flojo a moderado en el interior y moderado en el litoral, girando a sur en la Cordillera y a este en el extremo oriental por la tarde. No se descarta alguna racha muy fuerte en el extremo noroeste durante las horas centrales. CANTABRIA : Nuboso o cubierto, con predominio de poco nuboso hasta mediodía en el extremo sur. Precipitaciones de madrugada en la mitad norte, que podrían ser localmente fuertes y con tormenta en el litoral, y precipitaciones localmente débiles en el suroeste al final del día. Cota de nieve en torno a 600 o 700 metros, ascendiendo hasta 1.100 m. al final. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en aumento, más acusado en el sureste. Heladas débiles en el sur, más intensas en cotas altas. En el litoral, viento del oeste amainando a flojo variable; en el interior, viento de componente oeste rolando a sur, flojo salvo al final en zonas altas. PAÍS VASCO : Nuboso o cubierto con precipitaciones de madrugada en la franja litoral, sin descartar que localmente sean fuertes y con tormenta; serán menos probables e intensas en el sur, tendiendo a remitir por la mañana. Cota de nieve en torno a 600 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en aumento. Heladas débiles en la mitad sur. En el litoral, viento del oeste amainando por la tarde y tendiendo a variable; en el interior, viento de componente oeste girando a sur, flojo a intervalos. CASTILLA Y LEÓN : En el tercio norte, nuboso con precipitaciones débiles al principio, tendiendo a intervalos nubosos y de nuevo a nuboso o cubierto con precipitaciones que se reactivarán por la tarde desde el oeste. Cota de nieve sobre 700 metros de madrugada y 1.200 por la tarde. En el resto, poco nuboso tendiendo en la segunda mitad del día, desde el oeste, a nuboso o cubierto con precipitaciones, extendiéndose hacia el este, sobre todo en el Sistema Central. Cota de nieve sobre los 1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios en el noroeste, y en descenso en el resto, que puede ser notable en el este, y máximas en ligero ascenso, más acusado en el norte. Heladas generalizadas, que pueden ser más intensas en el este. Vientos del oeste flojos, aumentando y girando al suroeste. NAVARRA : Intervalos nubosos de madrugada, con nubosidad más abundante en el norte, aumentando por la tarde a nuboso o cubierto. No se descartan precipitaciones débiles de madrugada en los extremos norte y oeste, que ocasionalmente serían de nieve a partir de unos 600 metros. Temperaturas mínimas en descenso en la Ribera y con pocos cambios en el resto; máximas en aumento, ligero en Pirineos. Heladas débiles prácticamente generalizadas, más intensas en el Pirineo. Viento de componente oeste girando a sur y sureste, flojo salvo a intervalos en zonas altas. LA RIOJA : Poco nuboso aumentando por la tarde a intervalos nubosos, o nuboso al final, sin descartar alguna precipitación ocasional en La Demanda. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Heladas en la Ibérica. Vientos del oeste y suroeste tendiendo, al final, a flojos del sur en la Ibérica, y del sureste en la Ribera. ARAGÓN : En el Pirineo, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y aisladas. Cota de nieve entre 600 y 800 m. En el resto, poco nuboso aumentando a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso excepto en el extremo sur, en descenso. Heladas en el Pirineo y la Ibérica y débiles en puntos del resto. Viento del oeste flojo a moderado girando a componente este y sur flojo al final. CATALUÑA : En el Pirineo y nordeste, intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en el Pirineo y de chubascos en el nordeste. Cota de nieve entre 600 y 800 m. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Heladas en el Pirineo, débiles en el interior. En el extremo nordeste y Tarragona, viento del noroeste moderado disminuyendo a variable flojo y en el resto componente oeste flojo, tendiendo en el litoral a últimas horas a suroeste flojo a moderado. EXTREMADURA : Poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día para terminar nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles en el norte y oeste al final, en forma de nieve por encima de 1.200 o 1.400 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en el norte. Vientos del noroeste tendiendo al oeste y suroeste. MADRID : Poco nuboso o despejado aumentando por la tarde a nuboso con nubosidad de tipo medio y alto y a cubierto al final. No se descarta alguna precipitación débil al final en la Sierra. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el sureste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el este y en la Sierra, más acusadas en zonas altas. Viento flojo del noroeste rolando por la mañana a suroeste. CASTILLA-LA MANCHA : Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubosidad media y alta desde el mediodía y aumentando al final a nuboso o cubierto en la mitad noroeste de la Comunidad. No se descartan al final precipitaciones débiles en el oeste de Toledo. Temperaturas mínimas en descenso, localmente notable en puntos de la Mancha; máximas en descenso salvo en el norte y centro de Guadalajara, donde cambian poco. Heladas débiles generalizadas en el nordeste y zonas de la Mancha, más intensas en las Serranías y Parameras. Viento de componente norte flojo girando por la mañana a oeste y suroeste y a componente sur al final de la jornada. COMUNIDAD VALENCIANA : Poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, sobre todo las máximas. En el interior de la mitad norte, heladas débiles. Viento del noroeste flojo a moderado, tendiendo a componente sur por la tarde. MURCIA : Cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos matinales en el Campo de Cartagena, aumentando a nubosos por la noche. Temperaturas en descenso generalizado, salvo para las mínimas del litoral, que permanecerán sin cambios; heladas débiles en zonas altas del Noroeste. Vientos flojos variables en el interior y del noreste en el litoral, girando por la tarde a sur o suroeste en todas las zonas. BALEARES : Al principio del día, cielo nuboso con probabilidad de alguna precipitación en el norte del archipiélago, tendiendo durante la madrugada a predominio de poco nuboso. Temperaturas en descenso. Vientos del norte, disminuyendo a flojos variables por la tarde. ANDALUCÍA : Cielos poco nubosos o despejados. En Almería, litoral mediterráneo y área del Estrecho, aumento de la nubosidad durante la mañana hasta cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el litoral mediterráneo oriental y Melilla. Temperaturas en descenso generalizado, con heladas débiles en zonas altas orientales. Vientos de componente norte en el interior y litoral atlántico girando por la tarde a suroeste, y de componente oeste en el resto. En la mitad oriental del litoral mediterráneo, los vientos girarán por la mañana a componente este, y por la tarde a componente oeste fuertes. Poniente en el Estrecho.

