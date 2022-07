La adicción de Samuel echa para atrás a Mathieu

Entornointeligente.com /

S amuel entró en el plató de Cuatro con las cosas claras: «Busco a una persona madura con la que pueda hablar de cosas profundas», expresó nada más llegar. No obstante, lo primero que le llamó la atención de Mathieu, su cita, fue su aspecto físico. «Es el tipo de cuerpo que a mí me gusta» , confesó tras declarar que sus ojos le habían llamado mucho la atención.

Mathieu, por su parte, se describía a sí mismo como una persona más bien «tranquila» a la que, además, le costaba «enfadarse» . Sobre su cita, declaró que, de buenas a primeras, no le llamaba la atención, pues no le atraían «su piel rosada, sus pendientes y el colgante de sus gafas». La primera impresión entre ambos fue, pues, bastante opuesta.

«Yo necesito estabilidad» Pese a todo, decidieron conocerse. Fue entonces cuando Samuel ha revelado que era «adicto» a vivir nuevas experiencias y sensaciones. Le encanta viajar, y es algo que tiene pensado seguir haciendo. «El mundo es demasiado grande como para vivir en el mismo siempre» , declaró. Mathieu, para su desgracia, era su polo opuesto en ese sentido, ya que prefería quedarse en Espaáa al sentir que esa era su casa: «He encontrado mi hogar aquí», explicaría. Además, respondió que lo que él necesitaba era «estabilidad».

Curiosamente, pese a ser tan distintos en un punto tan importante, Samuel pensó que la cosa iba bien. Tanto es así que no supo de las intenciones de su cita hasta el mismo final de la noche , cuando Mathieu ha declarado que no quería tener una segunda cita. El final, no obstante, ha sido muy cordial, pues ambos se han deseado lo mejor… pese al asombro de Samuel, quien no terminaba de entender qué había ocurrido.

LINK ORIGINAL: Marca

